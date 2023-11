Les cantons pourront procéder à des tirs de régulation en décembre et janvier déjà. (ats/jch)

Le but de ce changement de régulation est que les canidés redeviennent craintifs, alors que leur population a triplé en trois ans.

Baume-Schneider est en Grèce pour causer asile

La cheffe du Département fédéral de justice et police s'est entretenue avec le ministre grec de l'asile et des migrations concernant la protection des frontières et le respect des droits humains.

Les pays situés aux frontières extérieures sont face à des défis persistants en matière de migration. En visite en Grèce, la ministre Elisabeth Baume-Schneider a rappelé jeudi l'importance de réformer le système européen d'asile.