La famille Knie accueille un nouvel arrivant de 140 kilos

Le nouveau-né pèse environ 140 kilos et mesure un mètre. Il a déjà fait ses premiers pas.

C'est la grande nouvelle du jour: un éléphant mâle d'Asie est né samedi au zoo pour enfants Knie, à Rapperswil (SG). Après 645 jours de gestation, l'éléphanteau est né à 3h51 et est le petit frère de Kalaya, née en 2013.

La mère, Sandry, âgée de 23 ans, et l'éléphanteau sont en bonne santé, a annoncé le zoo sur Instagram. Il n'a à ce jour pas encore de prénom, mais le petit éléphanteau est déjà plein d'entrain et semble avoir conquis le cœur de toute l'équipe du zoo et les réseaux sociaux.

Voici les trois photos qui ont été partagées par le zoo.👇

Knies Kinderzoo Rapperswil

(sda/ag)