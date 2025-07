Paléo s'apprête à accueillir 250 000 festivaliers ces six prochains jours. Image: KEYSTONE

Comment Paléo s'adapte à une liste de risques «vertigineuse»

De FestiNeuch à Tomorrowland, la météo n'a pas été tendre avec les festivals ces dernières semaines. Paléo, qui ouvre ses portes ce mardi, se dit de son côté paré à toute éventualité.

Tempête et évacuation à FestiNeuch, incendie au festival belge de Tomorrowland: alors que Paléo démarre mardi, l'open air nyonnais se tient prêt à toute éventualité.

Pour une manifestation qui accueillera 250 000 festivaliers en six jours, la liste des risques peut paraître «vertigineuse», reconnaît Pascal Viot, responsable Accueil et Sécurité à Paléo, interrogé lundi. Il ajoute toutefois que le festival a appris, au fil des années, à «analyser chaque risque et à y trouver une réponse, avec un souci accru du détail.»

Pascal Viot, responsable Accueil et Sécurité à Paléo Keystone

Il s'agit de «gérer les risques, mais aussi les imprévus», ajoute-t-il. Et de souligner l'importance d'avoir «une approche fine et souple» et de ne pas donner des réponses «automatiques» à un risque.

«On ne va pas évacuer le festival à chaque orage» Pascal Viot

Selon le responsable, il est impératif de pouvoir mener «une réflexion rapide» et de «s'adapter» à chaque situation. Cela passe notamment par le recours à des experts dans tous les domaines, que cela soit pour la météo, la gestion de la foule, les infrastructures ou encore la conduite d'opérations d'urgence.

L'insouciance des festivaliers

Pascal Viot estime que les festivals ont véritablement pris conscience des risques en 2000 lorsque neuf personnes sont mortes écrasées lors d'un concert de Pearl Jam au Danemark. «Depuis, les festivals sont beaucoup plus proactifs. Et même si le risque zéro n'existera jamais, l'anticipation est bien meilleure», affirme-t-il.

Pour Pascal Viot, la gestion des risques doit aussi rester «compatible» avec un certain sentiment d'insouciance chez les festivaliers, lesquels doivent «se sentir en sécurité», relève-t-il.

Cela n'empêche pas que le public, comme toutes les personnes oeuvrant à Paléo, doit être aussi «impliqué» en matière de sécurité. Pour la météo, il s'agira par exemple de l'informer dès le matin que de potentiels orages pourraient frapper le festival durant la soirée.

Prévisions météo changeantes

Patron et fondateur de Paléo, Daniel Rossellat est aussi revenu lundi sur les mésaventures de FestiNeuch et Tomorrowland lors de la traditionnelle conférence de presse d'ouverture du festival. «Ces événements montrent la fragilité des événements en plein air», a-t-il reconnu.

Il a ajouté que «la grille des risques», mise à jour en permanence à Paléo, pouvait paraître «démoralisante» à première vue, mais que cela n'était plus le cas en voyant «chaque mesure prise pour réduire les risques». Selon lui, le risque de manière globale est «supportable» pour un festival de la taille de Paléo et ne l'empêche pas de dormir.

La grande inconnue de la semaine concerne la météo, les prévisions étant très changeantes. «Il faudra prévoir crème solaire et pèlerines», conseille Daniel Rossellat, le fondateur et patron du festival.

(jzs/ats)