Payerne et son abbatiale. Image: KEYSTONE

Une curieuse lettre de Payerne concernant Auschwitz dérange

La commune de Payerne, frappée par le scandale des tags antisémites et racistes, a refusé de s'associer en début d'année aux commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. Ses explications n'ont pas convaincu.

Plus de «Suisse»

Le 31 octobre dernier, Jonathan Kreutner, le secrétaire général de la Fédération des communautés israélites de Suisse (FSCI), adressait un courriel à l’Union des villes suisses, qui regroupe 134 localités. Dont Payerne, la commune vaudoise placée depuis dix jours sous les feux de l’actualité pour des tags racistes et antisémites.

Il était proposé aux destinataires de l'e-mail de participer à la commémoration des 80 ans de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau à la date du 27 janvier 2025. Les communes sollicitées étaient invitées à illuminer leur façade d’hôtel de ville tout en faisant apparaître l’inscription «We remember», «un signe silencieux contre la haine et l'exclusion et en souvenir d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire européenne».

Une dizaine de jours plus tard, le 11 novembre, le syndic de Payerne, Eric Küng, qui a depuis quitté ses fonctions, répondait à Jonathan Kreutner au nom de toute la municipalité. Dans sa lettre, dont watson a pris connaissance, le syndic informait le secrétaire général de la FSCI de la décision de sa commune de «ne pas entrer en matière concernant [la] demande d’illumination».

L'édile payernois exposait les motifs de son refus.

«Cette décision repose sur le principe de neutralité politique et religieuse que la Municipalité s’efforce de maintenir dans toutes ses actions publiques. Etant composée de membres de différentes sensibilités politiques, elle a estimé qu’il n’était pas adéquat pour la Ville de soutenir une journée particulière à travers de telles manifestations.» L'ex-syndic de Payerne Eric Küng

Contacté par watson, Jonathan Kreutzner confie avoir été surpris par cette réponse, qu’il a trouvée «un peu ridicule» à l’époque. Si une quinzaine de communes se joignait à l’acte commémoratif, dont Genève, Lausanne, Yverdon, Fribourg et Moutier, la très grande majorité s’abstenait de le faire, sans fournir d’explications ou indiquant ne pas disposer de la logistique permettant de réaliser une illumination de façade.

Incompréhension

La réponse de Payerne avait le mérite d’être argumentée, mais pourquoi la municipalité broyarde invoquait-elle «le principe de neutralité politique et religieuse» pour décliner l’invitation? Ayant eu connaissance de l’échange de courriers entre la FSCI et la commune vaudoise, le président de la Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud (CILV), Elie Elkaïm, s’étonnait des termes choisis par la municipalité payernoise.

Le 4 février, dans une lettre adressée à cette dernière, Elie Elkaïm rappelait que la date du 27 janvier «a été retenue par l’Organisation des Nations unies pour se souvenir de la Shoah, mais, au-delà, comme la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité».

Etonnement et consternation

Le président de la CILV ne cachait pas son irritation:

«Nous nous étonnons que vous ayez pu considérer qu'une participation à une telle journée puisse être considérée comme une marque de soutien à un mouvement politique ou à un groupe religieux. Cet argument ne trouve aucune justification à nos yeux et constitue plutôt une atteinte à la mémoire de six millions d'innocents, notamment.» Elie Elkaïm

«Une faute politique et morale»

Elie Elkaïm en venait alors au fait. C’était un mois et trois jours avant l’apparition des tags racistes et antisémites sur des vitrines d'un certain nombre de commerces lors des Brandons de Payerne.

«Si, en réalité, votre crainte est de rappeler l'histoire tragique que votre ville entretient avec la Deuxième Guerre mondiale, nous pensons que votre politique, voulant que ne rien dire, ne rien voir et ne rien entendre serait préférable, tient de la faute politique et morale».

Le président de la CILV fait ici allusion à l’assassinat en 1942 à Payerne du marchand de bétail Arthur Bloch, tué parce qu’il était juif. Ses bourreaux avaient placé son corps découpé en morceaux dans des boilles à lait avant les immerger dans le lac de Neuchâtel.

«L'ancienne génération et l'épisode honteux»

Nous avons tenté de joindre sans succès l’ancien syndic de Payerne, le socialiste Eric Küng. Agé de 67 ans, il appartient à l’«ancienne génération, celle qui ne veut pas rouvrir cet épisode honteux, au motif que cela ferait du mal aux descendants des meurtriers d’Arthur Bloch», explique-t-on dans la commune broyarde de 10 000 habitants.

Mais voilà que ce passé qu’il ne faudrait pas rouvrir a été rouvert par ceux-là-mêmes qui souhaiteraient prétendument le garder fermer. Les tags antisémites qui, sous couvert d'humour, ont visé un commerçant juif installé à Payerne depuis quatre générations, ont quelque chose de l’histoire qui vomit ses tripes.

A Payerne, dans la nouvelle génération, certains aimeraient que la commune affronte de manière apaisée ce passé tragique. Un Payernois souhaitant garder l’anonymat propose:

«Des pavés ont été posés à Berne en mémoire des victimes du nazisme, pourquoi ne pas se souvenir de ce moment douloureux que fut l’assassinat d’Arthur Bloch par un arbre ou un banc?» Un Payernois

D’autres réfléchissent à l’installation d’une plaque commémorative.

«Nous serons toujours à votre disposition»

Dansa sa lettre du 4 février à la municipalité de Payerne, Elie Elkaïm écrit encore:

«La bête immonde du racisme et de l’antisémitisme est en train de se réveiller partout sur la planète. Ne faudrait-il pas plutôt être tous solidaires pour sonner l’alarme et œuvrer sans relâche à vivre mieux tous ensemble dans nos régions? Nous nous sommes déjà mis à votre disposition pour collaborer dans ce sens. Nous le sommes et le serons toujours.»

Lundi à midi, la section payernoise du PLR a désigné son candidat à l’élection du 13 avril à la syndicature du chef-lieu de la Broye vaudoise. Son choix s’est porté sur le favori, Lionel Voinçon, 30 ans, juriste de profession, étoile montante du PLR, ex-collaborateur personnel de l’actuelle présidente du Conseil d’Etat vaudois, Christelle Luisier.

Sa participation à l’équipe des Barbouilleurs auteurs des tags racistes et antisémites ne lui pas porté préjudice à ce stade. Il affrontera un autre municipal, le socialiste Nicolas Schmid, 34 ans. Un combat circonscrit à la nouvelle génération. Celle qui permettra à Payerne de faire son deuil des fantômes du passé?