Les politiciens suisses ne veulent pas limiter la hausse des primes maladie

Le Conseil national refuse un moratoire visant à bloquer la hausse des primes.

Le National ne veut pas d'un moratoire pour bloquer la hausse des primes d'assurance maladie. Il a refusé, mercredi, par 99 voix contre 35 et 41 abstentions de la gauche une motion de Lukas Reimann (UDC/SG). Elle visait à interdire pendant dix ans toute augmentation du montant global des primes de l'assurance obligatoire.

Aujourd'hui, tous les acteurs de la santé se protègent les uns les autres, critique le Saint-Gallois. Le statu quo et les juteux bénéfices qu'ils engrangent leur sont trop favorables.

En décrétant un moratoire, on pourrait débloquer la situation. Les acteurs de la santé sauraient alors qu'ils ne pourront plus facturer comme bon leur semble des frais supplémentaires et qu'aucune nouvelle hausse ne sera tolérée, a fait valoir l'UDC.

Berset intervient

Le monde serait simple si on pouvait agir ainsi, a lancé le ministre socialiste de la Santé Alain Berset. Il a rappelé que l'Office fédéral de la santé publique ne pouvait approuver que les montants des primes couvrant les coûts pour une année. Si toute hausse des primes était interdite durant les dix prochaines années et que, dans le même temps, les coûts de la santé continuaient d'augmenter, les primes ne couvriraient plus les coûts.

Image: sda

Il faut au contraire avoir une meilleure maîtrise des coûts. Le Conseil fédéral agit, a-t-il rappelé, faisant référence aux paquets de mesures sur lesquels le Parlement planche actuellement. (sda/ats)