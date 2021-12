Covid-19: Les Suisses s'inquiètent pour leur situation financière

Doit-on troquer notre masque chirurgical contre un FFP2?

Si l'Autriche ou une partie de l'Allemagne ont déjà franchi le pas en rendant obligatoire le port de masque FFP2, le gouvernement suisse laisse encore le choix. Mais l'arrivée fulgurante d'Omicron pourrait changer la donne.

Faut-il remplacer les masques chirurgicaux par des masques FFP2? Cette question agite plusieurs pays. Et pour cause: L'arrivée du variant Omicron avec sa très grande contagiosité inquiète de plus en plus les autorités.