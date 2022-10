La QR-facture est obligatoire dès ce samedi: voici ce que vous devez savoir

A partir du 1er octobre, les bulletins de versement rouges et orange ne seront plus valables. Image: Twitter

Qu'est-ce qui change exactement le 1er octobre? Comment puis-je payer une facture QR? Comment fonctionne le scannage? Les principales questions et réponses sur la grande réforme des paiements.

Ann-Kathrin Amstutz / ch media

Ce samedi 1er octobre, les bulletins de versement orange et rouge sont définitivement retirés du marché par Postfinance et remplacés par les factures QR. Ce que vous devez savoir maintenant sur le changement.

Qu'est-ce qui change le 1er octobre?

A partir du 1er octobre, les bulletins de versement rouges et orange ne seront plus valables. Cela signifie qu'ils ne pourront plus être utilisés pour effectuer des paiements. A la place, tout se fera désormais via des factures QR. Celles-ci ne sont pas nouvelles: depuis le 30 juin 2020, les factures QR sont utilisées dans toute la Suisse. Pendant une phase de transition, les bulletins de versement rouges et oranges ainsi que les QR ont été utilisés. Cette phase s'est terminée le 30 septembre.

Pourquoi y a-t-il un changement?

La facture QR fait partie du plan d'action «Stratégie pour une Suisse numérique» de l'Office fédéral de la communication. L'objectif à long terme est de numériser le trafic des paiements en Suisse. Avec la facture QR, le paiement numérique doit devenir plus simple, plus rapide et plus efficace. Il n'est plus nécessaire de taper les données du compte et les numéros de référence, ce qui est fastidieux et source d'erreurs, car le code QR peut être simplement scanné.

La facture QR est une étape entre la forme de paiement basée sur le papier et la forme de paiement sans papier. Plusieurs fournisseurs sont toutefois déjà passés à la fonction de facturation purement numérique. Dans ce cas, les factures électroniques sont reçues directement dans le compte e-banking.

A quoi ressemble une facture QR?

Les nouveaux bulletins de versement avec code QR ne sont plus en couleur, mais ont un fond blanc. Le texte est ainsi plus facile à lire. Un bulletin se compose de deux parties: un récépissé (à gauche) et une partie paiement (à droite). Le récépissé peut être utilisé comme jusqu'à présent à la poste pour apposer un cachet. La partie paiement contient le code QR ainsi que toutes les informations relatives au paiement sous forme de texte.

Un bulletin se compose de deux parties: un récépissé (à gauche) et une partie paiement (à droite). Image: shutterstock/armée du salut

Quelles sont les différentes possibilités de paiement d'une QR-facture?

En principe, il existe les mêmes possibilités de paiement qu'avec les bulletins de versement rouges et oranges. A savoir:

Par courrier postal: vous devez envoyer le bulletin de versement QR avec l'ordre de paiement dans l'enveloppe à la banque.

Au guichet: vous pouvez continuer à payer avec la facture QR au guichet de la poste et aux distributeurs automatiques de billets.

Via la banque en ligne (e-banking): pour cela, vous devez ouvrir votre programme e-banking et lire le code QR avec un lecteur, la caméra de votre ordinateur ou l'application de reconnaissance de votre banque. Vous pouvez également saisir les données de paiement manuellement. Ensuite, vous devez vérifier une nouvelle fois le paiement. Il ne vous reste plus qu'à le valider.

Via Mobile Banking: ouvrez l'application Mobile Banking de votre banque et scannez le code QR avec l'appareil photo de votre smartphone. Là encore, vérifiez le paiement avant de le valider.

Que faire si je n'ai pas de smartphone et que je ne peux pas scanner le code?

Vous pouvez payer vos factures de la même manière qu'auparavant. Il n'est pas obligatoire de scanner le code QR; il est toujours possible de saisir manuellement les données lors du paiement. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un smartphone pour payer.

Que dois-je faire avec les ordres permanents?

Dès que l'émetteur de la facture vous envoie une facture QR, supprimez l'ancien ordre permanent et saisissez-en un nouveau en scannant le code QR. En effet, tous les ordres permanents basés sur les anciens bulletins de versement ne seront plus exécutés à partir du 1er octobre. En principe, votre banque vous informera ou vous a déjà informé de la nécessité d'adapter vos ordres permanents. Mais même si vous n'avez pas reçu de message, vous devriez vérifier vos ordres.

Voici comment cela fonctionne: si l'ordre permanent contient un numéro de compte, il est basé sur un ancien bulletin de versement. Vous devez remplacer l'ordre pour qu'il contienne un IBAN ou un QR-IBAN. Si un IBAN ou un QR-IBAN est déjà enregistré, vous n'avez rien à faire.

J'établis moi-même des factures. Comment faire maintenant avec le code QR?

Il existe différents outils qui vous permettent de générer vous-même des factures QR en ligne. Pour cela, vous avez besoin des informations de paiement de la personne qui reçoit la facture.

Si vous émettez des factures à grande échelle, vous devrez peut-être mettre à jour votre logiciel. Contactez votre fournisseur de logiciels et votre banque à l'avance pour clarifier vos besoins. Vous trouverez une brochure sur le changement sur le site web du prestataire de services financiers Six.

Si vous ne disposez pas de votre propre logiciel, plusieurs banques mettent à votre disposition un portail qui vous permet de générer vous-même des factures QR. Vous pouvez également commander des factures QR auprès de votre banque.

Quel est le niveau de sécurité des factures QR?

Selon le prestataire de services de paiement Six, ils sont aussi sûrs que les anciens bulletins de versement. De plus, ils ne permettent que des versements sur des comptes en Suisse et au Liechtenstein. Il est toutefois conseillé de vérifier les données scannées lors de chaque paiement.

Comment fonctionnent les paiements à l'étranger?

Comme jusqu'à présent, les paiements internationaux peuvent être effectués via e-banking avec le numéro de compte IBAN. Sinon, les paiements de la Suisse vers l'étranger ne sont possibles que si le destinataire de la facture dispose d'une relation bancaire en Suisse ou au Liechtenstein. Inversement, la place financière suisse n'a aucune influence sur le fait que les banques étrangères prennent en charge la facture QR. Dans les régions proches de la frontière, il y aura peut-être des offres correspondantes pour les clients suisses.

Quelles sont les difficultés qui risquent de se présenter lors de la transition?

Si vous avez vérifié vos ordres permanents, aucun en fait. Si vous émettez vous-même des factures, vous devez avant tout veiller à effectuer la transition en temps utile. Car il est de la responsabilité de l'émetteur de factures d'introduire la facture QR. Or, il semble que ce ne soit pas encore le cas: jusqu'à 30% des émetteurs de factures utilisent encore les anciens bulletins. Les paiements risquent d'être bloqués.

Que se passe-t-il maintenant avec les anciens bulletins de versement?

Vous ne pouvez plus les utiliser. Les billets finissent dans les vieux papiers.

Différence entre bulletin de versement rouge et orange?

Si vous vous êtes toujours posé la question, voici la réponse, juste au moment de la suppression: le bulletin de versement rouge est ou était destiné aux paiements manuels, tandis que l'orange est destiné aux paiements automatisés. Le bulletin rouge n'a pas de numéro de référence, mais un champ de communication.

Le billet orange, quant à lui, porte un numéro de référence qui identifie clairement chaque paiement. Cela permet de traiter le paiement de manière automatisée.