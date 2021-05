Suisse

Bâle-Ville vote sur l'introduction d'un salaire minimum



Bâle-Ville va-t-il ouvrir la voie au salaire minimum en Suisse alémanique?

Aucun canton alémanique n'a pour l'instant instauré un salaire minimum. Le 13 juin, les citoyens de Bâle-Ville pourront faire la différence, en s'exprimant sur une initiative populaire déposée par la gauche.

Quatre cantons disposent actuellement d'un salaire minimum généralisé. Il s'agit du Tessin, de Neuchâtel, du Jura et de Genève. En cas de «oui» le 13 juin, Bâle-Ville serait le premier canton alémanique à instaurer un salaire minimum.

L'initiative populaire «Pas de salaire inférieur à 23 francs» déposée en mars 2019 par les syndicats et les partis de gauche veut instaurer un salaire minimum de 23 francs de l'heure. Le parlement a approuvé un contre-projet élaboré par le gouvernement prévoyant un salaire minimum de 21 francs.

Contre-projet

Le PLS, le PLR, l'UDC, le Centre (ex-PDC) et les Vert'libéraux recommandent de rejeter l'initiative et le contre-projet. Le PS et les Verts soutiennent l'initiative et le contre-projet. Le gouvernement est favorable au contre-projet et s'oppose à l'initiative.

Au niveau national, l'initiative populaire de l'Union syndicale suisse (USS) pour un salaire minimum a été rejetée en mai 2014 par 76,3% des votants. Le refus le plus modéré est venu de Bâle-Ville (62,3%). (ats)

