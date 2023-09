Cinq hommes arrêtés pour avoir orchestré un réseau de jeux d'argent en ligne

Les cinq hommes ont été dénoncés au Ministère public. Ils sont soupçonnés de jeux de hasard illégaux par métier et de blanchiment d'argent aggravé. Ils ont été placés en détention préventive. (dal/ats)

Jeudi matin, les polices cantonales argovienne et zurichoise ont arrêté les cinq suspects à leur domicile. La police a perquisitionné les appartements et d'autres lieux. Diverses saisies ont été effectuées.

Les cinq hommes arrêtés sont quatre Suisses et un Turc âgés de 30 à 45 ans, a indiqué lundi la police cantonale zurichoise. Ils auraient proposé depuis cinq ans dans toute la Suisse des jeux en ligne illicites, notamment des paris sportifs.

Cinq hommes soupçonnés d'avoir organisé des jeux d'argent en ligne illégaux ont été arrêtés jeudi dans les cantons d'Argovie et de Zurich. En cinq ans, ils auraient réalisé un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions de francs.

Plus de «Suisse»

Quatre ressortissants suisses et un Turc, âgés de 30 à 45 ans, ont été appréhendés par les polices cantonales d'Argovie et de Zurich.

Les plus lus

«C'est de la folie»: ce poteau suscite l'émotion dans les Alpes

Depuis le début des mesures, les glaciers de Suisse n'ont jamais perdu autant de glace qu'en 2022. Une visite sur le glacier de Gries ne laisse rien présager de bon pour l'année 2023 non plus.

En général, Matthias Huss s'exprime de manière sobre et objective. Mais lorsque le glaciologue se trouve à la troisième station de mesure sur le glacier de Gries et que la même image s'offre à nouveau à lui, son ton est soudain différent: «folie» et «incroyable» sont les mots qui sortent de la bouche du scientifique.