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Pas de gagnant à l’Euro Millions: 103 millions de francs en jeu

Pas de gagnant à l’Euro Millions: 103 millions de francs en jeu

Personne n'a deviné la bonne combinaison mardi soir. Le prochain tirage aura lieu vendredi.
05.08.2026, 06:3105.08.2026, 06:31
La cagnotte de 61,23 millions est tomb
Keystone

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions mardi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 25, 30, 34, 46 et 50 et les étoiles 1 et 12.

Lors du prochain tirage vendredi, 103 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein. (jzs/ats)

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La Suisse votera fin septembre sur l'initiative sur la neutralité de l'UDC. watson a demandé leurs arguments à un partisan, Kevin Grangier, coordinateur romand de Pro-Suisse, et un opposant, Jacques Pitteloud, ambassadeur de Suisse à l'Otan.
A l’approche de la votation du 27 septembre, la campagne en faveur de l’initiative «Sauvegarder la neutralité suisse» est entrée dans le dur malgré la torpeur estivale. Conçu par l’UDC et l’association Pro-Suisse, tous deux en première ligne de ce combat constitutionnel, un slogan percutant s’affiche ces jours-ci dans les gares et dans les rues: «Pas de guerre. Oui à la neutralité suisse». Il est assorti d’une colombe de la paix tenant un rameau d’olivier.
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