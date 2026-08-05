Pas de gagnant à l’Euro Millions: 103 millions de francs en jeu

Personne n'a deviné la bonne combinaison mardi soir. Le prochain tirage aura lieu vendredi.

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Keystone

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions mardi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 25, 30, 34, 46 et 50 et les étoiles 1 et 12.

Lors du prochain tirage vendredi, 103 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein. (jzs/ats)