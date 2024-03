Assura a pris une décision radicale

La caisse maladie a annoncé qu'elle prendrait en charge les frais médicaux de ses plus de 800 000 clients suisses, sans qu'ils aient besoin d'avancer d'argent.

Les plus de 800 000 clients d'Assura n'auront plus à avancer leurs frais médicaux ni même envoyer leurs tickets. C'est ce qu'a annoncé la compagnie vaudoise Assura ce mercredi, qui prendra donc en charge tous les frais médicaux liés aux médecins, laboratoires et pharmacies de ses clients dès le 1ᵉʳ avril.

«Grâce à cette évolution, nos clients ne doivent plus avancer d’argent ni prendre le temps d’envoyer leurs tickets de pharmacie et justificatifs de soins» Ruedi Bodenmann, directeur général d'Assura

En effet, jusqu'ici, le client avait à faire au système de tiers garant. C'est-à-dire que le patient payait ses médicaments sur ordonnance en pharmacie, la facture de sa consultation médicale ou encore celle de ses analyses de laboratoire avant d’en demander le remboursement à son assurance, rappelle Le Matin.

Qu'est-ce qui va changer désormais avec Assura?

Concrètement, voici comment cela fonctionne, indique Assura:

«Votre prestataire de soins adresse directement sa facture à Assura et vous en transmet une copie.» «Nous payons votre prestataire de soins.» «Nous vous transmettons un décompte de prestations médicales. Il reprend le détail des frais payés et indique d’éventuelles participations restant à votre charge, par exemple la franchise. Dans ce cas, une facture est jointe au décompte.» «Vous payez vos éventuelles participations à Assura.»

Quand est-ce que le nouveau système d'Assura entrera en vigueur?

Dès le 1ᵉʳ avril donc, les assurés seront invités à envoyer directement leur facture à Assura. Il s'agit, par opposition au système tiers garant, du système tiers payant. Ainsi, après avoir vérifié et payé les frais médicaux, Assura établit un décompte de prestations médicales et le transmet au client. Restent d’éventuelles participations à la charge de l’assuré, par exemple la franchise.

Pour rappel, Assura figurait parmi les derniers assureurs à utiliser le système du tiers garant, rappelle le média romand. (sia)