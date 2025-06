Genève bannit les téléphones au collège dès la rentrée. Image: Shutterstock

Genève bannit totalement les smartphones à l'école pour les ados

A Genève, les portables seront interdits au collège dès la rentrée pour protéger apprentissages, santé mentale et liens sociaux des 12-15 ans.

Dès la rentrée, les téléphones portables seront totalement interdits dans tous les cycles d'orientation à Genève (des élèves âgés de 12 à 15 ans). Cette mesure vise à préserver la qualité des apprentissages, la santé mentale des élèves et à encourager les interactions sociales.

Les téléphones étaient déjà interdits à l’école primaire durant tout le temps scolaire, et partiellement au cycle d’orientation, rappelle le Département de l'instruction publique (DIP) dans un communiqué diffusé jeudi en fin de journée. Les règles et les sanctions variaient selon l'établissement pendant les pauses de midi ou avant les cours.

Le DIP a ainsi décidé d'aller un peu plus loin avec une interdiction totale. Il a aussi voulu renforcer et harmoniser les sanctions dans un souci d'égalité de traitement. Ces sanctions vont de la confiscation du téléphone jusqu'à l'exclusion de l'élève pour une demi-journée.

Les outils numériques personnels ne seront plus autorisés pour les activités en classe. Une exception pourra être faite lors de sorties pédagogiques spécifiques. L’objectif n’est pas de stigmatiser, mais de protéger les jeunes, informer les familles et responsabiliser chacun face aux enjeux du numérique, souligne le DIP.

Pour la conseillère d'Etat Anne Hiltpold en charge du DIP, l'école se doit de répondre aux inquiétudes croissantes des parents et des professionnels face aux effets néfastes de la surexposition aux écrans comme le décrochage scolaire ou le cyberharcèlement.

Ailleurs aussi

Le Valais a annoncé, jeudi, une interdiction des téléphones dans toutes les écoles du canton, y compris durant les pauses. Vaud interdit l'usage des dispositifs numériques à l'école depuis 2019. Pour la pause de midi dans les restaurants scolaires, la décision revient aux communes ou au conseil d'établissement.

La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a publié, en mai, une position commune visant à encadrer la présence des smartphones à l'école: ces appareils doivent être éteints et rangés durant les cours, ainsi que pendant les récréations. L'usage du smartphone reste possible, mais uniquement dans un cadre pédagogique clairement défini. (jah/ats)