Voici les cantons où les loyers sont les plus élevés en Suisse

Plusieurs facteurs influencent le prix des loyers. Le canton, le nombre de pièces, la durée de la location ou encore l'ancienneté du bâtiment: tour d'horizon en graphiques (interactifs).

Tout comme les primes maladie et les impôts, le loyer fait partie de ces dépenses désagréables, mais inévitables. Du moins pour une large partie de la population suisse. Seul un ménage sur trois est propriétaire de son logement. Les autres, soit 2,4 millions, habitent dans des immeubles en location. C'est ce qui ressort des derniers chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La situation par canton

Et tout comme les primes maladie et les impôts, les loyers changent d'un endroit à l'autre. Alors que la moyenne nationale se situe à 1393 francs, les valeurs dans chaque canton oscillent fortement: le montant le plus élevé (1824 francs) est presque le double du plus faible (961 francs).

Ces deux chiffres se réfèrent, respectivement, à Zoug et au Jura. Dans le reste des cantons, la situation est la suivante:

Les cantons où les loyers sont les plus onéreux se situent sur l'axe Zurich-Nidwald. Genève, premier des romands, est 5e, avec 1484 francs, tandis que Vaud est 7e (1402 francs).

Le coût du loyer est influencé par de nombreux éléments. L'un des plus importants est le nombre de pièces. Plus de trois logements loués sur dix (36%) sont des trois-pièces, selon les données de l'OFS. Leur loyer se situe légèrement en dessous de la moyenne générale (1344 versus 1393 francs). Les montants grimpent à 1601 dès que l'on ajoute une pièce, une situation qui concerne 28% des immeubles loués en Suisse.

Autre facteur qui joue un rôle sur la facture finale, les mètres carrés. La carte ci-dessous montre le loyer moyen par m2 en fonction du canton et du nombre de pièces:

Remarquons enfin que plus un immeuble est récent, plus les coûts sont élevés. Un quatre pièces neuf (c'est-à-dire bâti il y a moins de deux ans) coûte en moyenne 2112 francs, tandis que le loyer d'un appartement de la même taille, mais plus ancien, descend à 1700, soit 20% de moins.

L'évolution des loyers

Le prix des loyers est lentement, mais constamment, en augmentation, à l'exception d'une baisse enregistrée entre 2014 et 2015. Par rapport à il y a dix ans (derniers chiffres disponibles de l'OFS), la différence est de 109 francs, en moyenne.

Tous les cantons romands suivent à peu près cette tendance générale, bien que leurs courbes présentent quelques variations:

On voit également que presque tous les cantons romands se situent au-dessous de la moyenne nationale, à l'exception de Genève. Depuis 2019, Vaud a également franchi ce palier, bien que très légèrement.

Mais qui y habite?

Les ménages locataires sont avant tout des ménages d'une personne (45%) ou des ménages de couple, avec ou sans enfants (44%), indique l'OFS.

Autre aspect démographique intéressant, le pourcentage de personnes vivant en location change en fonction de l'endroit. Une rupture ville-campagne semble se manifester à cet égard: les cantons «urbains» de Bâle-Ville et Genève, par exemple, présentent les parts les plus élevées de logements en location, s'élevant à 83 et 78%, respectivement. De l'autre côté du spectre, on retrouve Appenzell Rhodes-Intérieures (38%) et le Valais (40%).

Il est dernièrement intéressant de remarquer que la Suisse vit actuellement une pénurie de logements. De moins en moins d'appartements vides sont disponibles dans notre pays. La situation commune par commune est la suivante: