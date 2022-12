Voici combien vous devez gagner pour être riche dans votre canton

L'argent nécessaire pour faire partie des personnes les mieux loties varie d'un endroit à l'autre. L'université de Lucerne a calculé ce chiffre pour chaque canton suisse.

Que signifie être riche? Si le désir de richesse est universel, sa définition varie d'un endroit à l'autre. Et on ne parle pas de considérations morales: la quantité d'argent qu'il faut gagner pour être considéré comme riche n'est pas la même partout.

Ce constat vaut également pour la Suisse, où d'importantes différences existent d'une région à l'autre. Le «Swiss Inequality Database» de l'Université de Lucerne a calculé combien d'argent fait de vous une personne riche dans chaque canton.

Regardons d'abord la moyenne nationale. Si votre ménage gagne plus de 97 500 francs par an (avant impôts), vous faites partie des 20% les plus riches du pays. Pour rejoindre les 5%, il vous faut déclarer plus de 167 000 francs, alors qu'avec un salaire net de plus de 1,2 million, vous appartenez au club des 0,1%.

Cherchez votre canton 👇

Sans surprise, Zoug est comparativement le canton où il faut la somme la plus importante pour faire partie des 20% des contribuables ayant le salaire net le plus élevé, à savoir supérieur à 133 048 francs.

Avec un peu plus de 100 000 francs par an, Genève et Vaud se placent également dans la catégorie des cantons «exigeants», au même titre que Zurich, Argovie et certains cantons de Suisse centrale. A l'inverse, 80 500 francs de revenus annuels suffisent en Valais pour se classer dans les 20% les plus riches. (asi)