Voici les présidents les mieux payés d'Europe

Avec un salaire annuel d'un demi-million de francs, Viola Amherd est la présidente la mieux payée d'Europe, selon une étude. Mais si l'on compare le revenu du chef de l'Etat au salaire moyen perçu dans son pays, la Valaisanne doit céder la place à son homologue bulgare.

Le 13 décembre dernier, Viola Amherd a été élue présidente de la Confédération par l'Assemblée fédérale. Une première pour la centriste haut-valaisanne, qui peut avoir d'autres raisons de se réjouir: les président(e)s helvétiques sont les mieux payé(e)s d'Europe, du moins en chiffres absolus. C'est ce qui ressort d'une étude commandée par la plateforme Slot.day.

Selon le rapport, le salaire annuel brut du ou de la présidente de la Confédération se monte à quelque 515 000 francs, ce qui correspond aux indications présentes sur le site du gouvernement. A noter qu'en Suisse, le président ne gagne «que» 12 000 francs de plus par année qu'un conseiller fédéral.

L'Irlande et l'Autriche complètent le podium, avec des rémunérations de 313 165 et 297 490 francs, respectivement.

A l'autre bout du classement, on retrouve l'Ukraine, où le salaire annuel du président n'est que de 7685 francs. Si l'on compare les chiffres absolus, cela veut dire que Viola Amherd est payée 67 fois plus que Volodymyr Zelensky. La Moldavie et la Serbie affichent également des valeurs faibles, inférieures à 20 000 francs par an.

Six fois plus que la moyenne

Bien sûr, une comparaison directe ne fait pas vraiment sens, les pays en question ayant des niveaux de richesse très différents. Pour cette raison, les auteurs de l'étude ont comparé les revenus des présidents aux salaires moyens perçus dans leur pays.

Résultat: Roumen Radev, le chef de l'Etat bulgare, est le plus riche d'Europe. Son revenu annuel, qui se monte à quelque 117 000 francs, est dix fois plus élevé que le salaire moyen perçu dans son pays. Suivent Zuzana Čaputová et Michael D. Higgins, à la tête de Slovaquie et Irlande, et dont la rémunération cumule 7,8 et 6,9 salaires moyens, respectivement.

La Suisse reste bien placée même dans ce cas de figure: le salaire perçu par Viola Amherd est 6,4 fois plus élevé que la rémunération moyenne, ce qui permet à notre pays de se placer en cinquième position.

On découvre également que Sergio Mattarella est mieux payé qu'Emmanuel Macron. Tant en termes absolus que relatifs. Le salaire du président italien est près de six fois supérieur à la moyenne, tandis que le chef de l'Etat français gagne 3,9 fois plus que la moyenne de ses compatriotes.

Sergio Mattarella est mieux payé qu'Emmanuel Macron. Keystone

Toujours dans cette optique, Volodymyr Zelensky n'est plus le président le plus pauvre d'Europe. Le chef de l'Etat ukrainien gagne 1,63 fois plus que la moyenne nationale, et se classe ainsi en avant-dernière position, devant son homologue slovène, Nataša Pirc Musar. Cette dernière gagne un peu plus que 42 000 francs par année, soit presque autant qu'un salaire slovène moyen.

La Slovène Nataša Pirc Musar est la présidente la plus pauvre d'Europe, selon l'étude de Slot.day. Keystone

«Se poser des questions»

Au niveau européen, le salaire d'un président est en moyenne 4 fois plus élevé que celui du citoyen lambda. «Si le salaire de votre président est plus de quatre fois supérieur au vôtre, il est temps de se poser des questions», commente Michael Slot, principal auteur de l'étude.

«S'il est inférieur à ce montant, il mérite probablement une augmentation, afin de s'aligner sur ses homologues européens» Michael Slot

L'étude a pris en considération 31 pays. Quinze Etats ont été exclus de l'analyse: 12 sont des monarchies, tandis que Saint-Marin est dirigé par deux capitaines-régents. La Russie et la Biélorussie ont également été écartées, en raison de chiffres obsolètes concernant les salaires des présidents. A noter finalement que les montants, originairement en euros, ont été convertis en francs suisses (taux de change du 23 janvier 2024).

