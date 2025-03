Martin Pfister succède à Viola Amherd. Keystone

Pfister est élu: voici ses 17 nouveaux privilèges

Succédant à Viola Amherd, Martin Pfister est notre nouveau conseiller fédéral. Cette fonction arrive avec de nombreux avantages, comme un abonnement AG en première classe, une cave à vin et un chauffeur privé (mais ce n'est pas tout).

Plus de «Suisse»

Les Conseillers fédéraux sont élus pour un mandat de quatre ans ou lorsqu'un membre démissionne comme ce fut le cas pour Alain Berset et Viola Amherd. Pour que l'acclimatation à la nouvelle fonction ne soit pas trop difficile, les nouveaux conseillers fédéraux bénéficient de nombreux privilèges.

Le salaire: 468 276 chf

Le revenu annuel brut d'un conseiller fédéral s'élève à 468 276 francs. S'y ajoute une indemnité forfaitaire de 30 000 francs. Le président de la Confédération peut, en outre, se réjouir d'un coup de pouce de 12 000 francs.

Un véhicule de représentation

Chaque conseiller fédéral a droit à une voiture de représentation avec chauffeur. Le parc automobile de la Confédération comprend une vingtaine de limousines, dont la plupart sont des Mercedes S 350 4 Matic. Ignazio Cassis et l'ancien chancelier Walter Thurnherr roulent dans une BMW hybride et Simonetta Sommaruga dans une Volkswagen électrique.

Ignazio Cassis descend de sa voiture lors de l'ouverture de la campagne électorale du PLR du canton de Zurich, en août 2019. Image: KEYSTONE

La Mercedes S 350 4 Matic. Image: Shutterstock

La BMW hybride. Image: Shutterstock

La Volkswagen électrique. Image: Shutterstock

Les voitures de représentation peuvent également être utilisées pour des voyages privés (voire même pour des vacances à l'étranger). Les conseillers fédéraux doivent, toutefois, prendre en charge eux-mêmes les frais de nourriture et de logement du chauffeur.

Une voiture de fonction

Outre la limousine, chaque conseiller fédéral a droit à un véhicule de service personnel. La marque et le modèle peuvent être choisis librement, mais ne doivent pas dépasser le montant de 100 000 francs. Si un conseiller fédéral démissionne, il peut racheter la voiture à la Confédération au tarif Eurotax.

Un toit au-dessus de la tête

La Confédération se montre moins généreuse en ce qui concerne le logement. Le magistrat doit payer lui-même son logement, mais celui qui n'habite pas déjà à Berne ou dans les environs bénéficie tout de même d'une aide pour trouver un logement.

Un abonnement général en 1ʳᵉ classe

L'émotion est grande à chaque fois que les médias étrangers aperçoivent un conseiller fédéral dans les transports publics. Les magistrats reçoivent un abonnement général de première classe. Ils peuvent le prolonger gratuitement, même après leur démission. Ils reçoivent également un AG pour les remontées mécaniques suisses.

En juillet 1982, le président de la Confédération Fritz Honegger conduit la locomotive des conseillers fédéraux lors du voyage du Conseil fédéral dans l'enceinte du Musée suisse des transports à Lucerne. Image: KEYSTONE

Et après le Conseil fédéral?

Les anciens conseillers fédéraux continuent de percevoir une pension, même après avoir quitté leur fonction. Celle-ci s'élève, pour un ancien conseiller fédéral, à la moitié du salaire d'un membre du gouvernement en exercice. Il arrive toutefois qu'ils renoncent à leur rente ou que cette décision soit annulée.

Un statut VIP

Si la voiture ou le train ne sont pas assez rapides, les conseillers fédéraux peuvent recourir à l'avion. Pour les vols intérieurs, le service de transport aérien de la Confédération met à disposition, outre le jet du Conseil fédéral (type Dassault Falcon).

Sur les vols de ligne, les conseillers fédéraux peuvent voyager en première classe. Chez Swiss, les magistrats jouissent d'un statut VIP.

Le téléphone et la télévision

Le téléphone portable et les frais d'abonnement des conseillers fédéraux sont remboursés. Le réseau fixe est également gratuit – même dans les résidences secondaires et de vacances. En revanche, les membres du gouvernement doivent payer eux-mêmes la redevance pour la radio et la télévision.

Pas de service militaire

La tête d'un conseiller fédéral dépasse du char de grenadiers: Paul Chaudet, chef du Département militaire (actuel département de la Défense), en 1959. image: KEYSTONE

Les conseillers fédéraux sont exemptés du service militaire obligatoire pendant la durée de leur mandat. Dans la pratique, cela joue rarement un rôle, la plupart des conseillers fédéraux en fonction et des anciens conseillers fédéraux ont déjà dépassé l'âge de l'obligation de servir.

Le conjoint au volant

Le véhicule de service peut être utilisé par l'époux d'une conseillère fédérale ou par l'épouse d'un conseiller fédéral.

Un passeport diplomatique pour toute la famille

Afin de faciliter les voyages, non seulement des conseillers fédéraux mais aussi de leurs conjoints et enfants (jusqu'à 18 ans), ils reçoivent un passeport diplomatique. Les membres du gouvernement peuvent conserver ce passeport, même après leur départ.

Réunion d'anciens élèves

Une fois par semestre, une rencontre a lieu entre les conseillers fédéraux en fonction, le chancelier ou la chancelière de la Confédération et les anciens membres du Conseil fédéral et chanceliers de la Confédération.

Une carte gratuite à travers le tunnel de la Vereina

La route vers la Haute-Engadine est impraticable à cause de la neige? Ce n'est pas un problème pour les conseillers fédéraux: avec la carte gratuite RhB, les conseillers fédéraux traversent gratuitement le tunnel de la Vereina.

Une loge au théâtre municipal de Berne

Un peu de culture ne peut pas faire de mal. C'est pourquoi une loge de six places est réservée aux membres du gouvernement en exercice et au chancelier ou à la chancelière au Stadttheater de Berne. Les anciens ont également droit à deux places.

Le domaine du Lohn et la maison de Watteville

Le domaine du Lohn à Kehrsatz, dans le canton de Berne. image: wikimedia

Le domaine du Lohn à Kehrsatz peut être utilisé pour des réceptions et des conférences. Fidel Castro, Winston Churchill et l'équipe nationale suisse de hockey sur glace y ont déjà séjourné. Le pendant urbain du domaine du Lohn est la maison de Watteville à Berne.

Les présidents de parti avant les traditionnels entretiens de Watteville dans la maison du même nom. image: keystone

Une cave à vin

Le domaine du Lohn et la maison de Watteville abritent les caves à vin du Conseil fédéral. Celles-ci contiennent une sélection de crus en bouteille qui, selon l'aide-mémoire officiel:

«Sont destinés en premier lieu aux invitations officielles et peuvent également être utilisés au cas par cas pour d'autres événements officiels»

Le décès se passe en grandes pompes

Maigre consolation, mais tout de même: si un membre du gouvernement décède en fonction, il a droit à un faire-part de décès et à un drapeau sur le bâtiment fédéral. En outre, le Conseil fédéral in corpore, le chancelier, les vice-chanceliers et deux huissiers doivent participer à la cérémonie funéraire. Le président de la Confédération, un autre membre du gouvernement et le chancelier doivent en outre rendre une visite de condoléances. La famille endeuillée reçoit une lettre.

(leo/wst)