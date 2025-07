Keystone

Ikea met en garde contre une «escroquerie gênante» visant les Suisses

Le leader suédois de l'ameublement est victime d'une usurpation d'identité sur les réseaux sociaux depuis le 21 juillet. Prudence!

Plus de «Suisse»

Le concours est partagé et commenté à foison sur les réseaux sociaux. A gagner, une boîte-cadeau Ikea Home. L'annonce décrit:

«Ikea vous offre un coffret élégant pour votre maison»

Pour profiter de cette offrande, il suffit de répondre à un court sondage. Si ce n'est pas assez, pour motiver les plus indécis, le concours annonce que le stock est limité.

Cette occasion unique est proposée par Maison & Confort Suisse, qui assure collaborer avec Ikea, le géant suédois de l'ameublement. Depuis le 21 juillet, cette opération commerciale s'adresse uniquement aux résidents helvétiques et titillent les plus curieux et curieuses.

La question se pose: pourquoi Ikea ferait appel à une entreprise suisse pour offrir des cadeaux? Ikea n'a besoin de personne pour écouler ses stocks.

En se promenant sur la page de la prétendue société Maison & Confort, nous découvrons une adresse mail (suisseikea@gmail.com), un siège social basé à Genève et même un numéro de téléphone fixe suisse. Car la jolie façade cache une vaste supercherie visant récupérer les données des participants, notamment leurs coordonnées personnelles, notamment leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail.

Contacté par nos soins, Ikea explique avoir découvert cette tentative d'hameçonnage sur les réseaux sociaux à la fin de la semaine dernière:

«Nous avons été informés de la circulation sur Facebook et Instagram de faux jeux-concours utilisant abusivement le nom de la marque Ikea. Notre équipe chargée des marques est actuellement en train de signaler les auteurs de ces escroqueries.» Le service de presse d'Ikea.

Outre Facebook, sur Instagram aussi, c'est la foire à la publicité sponsorisée. Vous y trouverez un lien qui renvoie vers le fameux sondage frauduleux.

Ikea rappelle que les clients de la marque doivent redoubler de prudence avec ce genre d'escroqueries extrêmement «gênantes et fâcheuses», nous écrit le service de presse. Et comme ces entourloupes se produisent régulièrement, la société appelle à la prudence et répète aux personnes lésées l'importance de signaler aux autorités compétentes la moindre tentative d'escroquerie.