Image: KEYSTONE

Le prix de ces produits a augmenté en Suisse: voici de combien

Les prix à la consommation ont grimpé de 3,4% en février 2023 par rapport au même mois de l'année précédente. Voici ce que ça implique sur le coût de 26 produits de tous les jours.

Plus de «Suisse»

Cela fait depuis plus d'une année que les prix à la consommation ne cessent d'augmenter en Suisse. Le renchérissement est particulièrement élevé depuis le début de la guerre en Ukraine, et les choses continuent d'empirer.

En février 2023, les prix ont grimpé de 3,4% par rapport au même mois de l'année précédente, rapporte lundi l'Officie fédéral de la statistique (OFS). C'est la hausse la plus élevée des derniers vingt ans, au même titre que celle enregistrée en juin et juillet 2022. Seul août 2022 présente une valeur légèrement plus élevée (+3,5%).

L'augmentation des prix des billets d'avion (+45,8% sur une année) et de la parahôtellerie (+6,2%) ont notamment contribué à la hausse globale, détaille l'OFS.

Mais quel est l'effet concret de l'inflation sur les produits de la vie de tous les jours? Les données de l'OFS permettent de comparer l'évolution des prix pour une gamme de denrées spécifiques. Nous en avons sélectionné 26, réparties en trois catégories: aliments, carburants, bars et restaurants. De février 2022 à février 2023, leur prix a évolué comme suit:

La première chose qu'on constate, c'est que sur tous les produits choisis, seuls deux présentent une diminution des prix sur une année: il s'agit des oeufs, dont le prix a baissé de 4,27%, et de l'essence sans plomb 95 (-2,12%). Alors que les cervelas affichent un coût inchangé, tous les autres biens sont plus chers aujourd'hui qu'il y a une année.

Les produits affichant l'augmentation la plus prononcée sont:

Le beurre, dont le prix pour 250 grammes a bondi de 16,5% à 3,81 francs.

à 3,81 francs. Le yogourt nature, dont le prix pour 120-180 grammes a bondi de 15,6% à 0,89 franc.

à 0,89 franc. Le chocolat en plaque, dont le prix pour 100 grammes a bondi de 14,1% à 2,11 francs.

Plus 8% sur les courses

Pour visualiser encore plus clairement la hausse des prix à la consommation par rapport à l'année passée, on peut tenter un exemple pratique: composer un panier de courses à partir des produits susmentionnés, pour autant que le choix limité des denrées dont on dispose le permet.

Notre panier est le suivant: 500 grammes de viande de boeuf hachée, 250 grammes de côtelettes de porc, deux litres de lait, 300 grammes de Gruyère et d'Emmental, six oeufs, 250 grammes de beurre, une tablette de chocolat (100 grammes), un kilo de pommes de terre et quatre yogourts nature (4x180 grammes):

Par rapport à février 2022, le montant nécessaire pour acheter ces produits a augmenté de 3,5 francs. Soit une augmentation de 8,04%.

Il est finalement intéressant de remarquer que, même si les prix continuent à augmenter en Suisse, l'inflation mesurée dans notre pays est nettement plus faible par rapport aux pays voisins et à la moyenne de l'Union européenne: