L'initiative contre le F-35 a été retirée

La livraison des nouveaux jets doit s'échelonner entre 2027 et 2030. Les F-35A remplaceront la flotte actuelle de F/A-18 Hornet et de F-5 Tiger. (asi/ats)

«La Coalition contre le F-35 a décidé, après de longues et intenses réflexions et discussions, de retirer l'initiative "Stop F-35". C'est une décision douloureuse, prise à contrecœur», ont indiqué les initiants mardi dans un communiqué.

La gauche et le GSsA ont décidé de retirer l'initiative «Stop F-35», au lendemain de la signature du contrat entre la Suisse et le gouvernement américain. Le comité parle de «farce démocratique».

«Après de longues et intenses réflexions et discussions, la Coalition contre le F-35 a décidé de retirer l'initiative "Stop F-35"»

