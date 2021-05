Un avion de l'armée s'écrase à Obwald, le pilote est indemne

Suisse

Un avion de chasse Tiger F-5 de l'armée s'écrase à Obwald



Un avion de chasse Tiger F-5 de l'armée suisse s'est écrasé mercredi dans le canton d'Obwald. Le pilote n'a pas été blessé. Une enquête a été ouverte.

L'accident s'est produit vers 9h00 au-dessus d'une zone inhabitée dans la région de Melchsee-Frutt, dans le canton d'Obwald. Le pilote a pu s'éjecter et a été secouru par la Rega. Il n'a pas été blessé.

Selon le Département de la défense, il n'y a pour l'instant pas d'indices sur la cause du crash. Le Tiger F-5 avait décollé de Payerne et effectuait un vol pour servir de partenaire d'entraînement aux F/A-18 de l'armée. Un juge d’instruction militaire a ouvert une enquête.

Crash en 2016

L'armée suisse dispose de 26 F-5 Tiger. Acquis en 1978, ils sont désormais obsolètes et ne peuvent voler que de jour et par temps clair, et ne servent plus qu'à l'instruction.

Le dernier crash impliquant ce type d'avion remonte à 2016, quand un F-5 de la Patrouille suisse s'est écrasé au nord des Pays-Bas. Le pilote a pu s'éjecter avant le crash.

Les derniers accidents aériens de l'armée Depuis 1941, les Forces aériennes suisses ont connu près de 400 crashs. Voici les derniers en date:



- 12 septembre 2017: un PC-7 s'écrase au Schreckhorn, au-dessus de Grindelwald (BE). Le pilote est retrouvé sans vie.



- 29 août 2016: un F/A-18 s'écrase dans la région de Susten, à cheval sur les cantons de Berne et d'Uri. L'accident qui a coûté la vie au pilote.



- 9 juin 2016: un avion Tiger F-5 de la Patrouille suisse s'écrase aux Pays-Bas lors d'un vol d'entraînement. Le pilote a pu s'éjecter avant le crash.



- 14 octobre 2015: Un F/A-18 s'écrase dans le département du Doubs, en France. L'accident n'a pas fait de victime.



- 23 octobre 2013: un F/A-18 s'écrase dans les environs de l'aérodrome militaire d'Alpnach (OW). Ses deux occupants meurent sur le coup.



- 12 novembre 2002: un PC-7 entre en collision avec un câble du téléphérique Rhäzüns-Feldis, à Bonaduz (GR). Deux officiers décèdent.

