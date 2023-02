Un gradé de l'armée suisse condamné pour insultes homophobes

Un sergent-major chef a été condamné suite à un message vocal comprenant des insultes homophobes. Il a fait recours.

Un sergent-major chef de l'armée suisse a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis pour injure et harcèlement sexuel. Il est accusé d'avoir proféré des insultes homophobes à l'encontre d'un ancien camarade de service. L'homme a fait recours.

Un message vocal incriminant

La procédure a été déclenchée en raison d'un message audio contenant des propos grossiers et homophobes que l'accusé a laissé sur la boîte vocale de sa victime, a indiqué dimanche à Keystone-ATS le porte-parole de l'armée Daniel Reist. A l'arrière-plan, on entend d'autres personnes s'en amuser.

Quelques mois plus tôt, le sergent-major chef et sa victime avaient effectué leur service militaire ensemble. Déjà à cette époque, le sous-officier supérieur avait proféré des injures et même, à une occasion, des menaces de violences.

Un tribunal militaire l'a condamné à une amende de 400 francs et une peine pécuniaire avec sursis de 4000 francs. L'homme a fait appel de ce jugement. Il a affirmé devant le tribunal que le message vocal qu'il avait laissé était une plaisanterie et qu'il avait beaucoup bu.

Un cas isolé?

Une étude est en cours pour déterminer s'il s'agit d'un cas isolé ou si les militaires homosexuels ou féminins sont régulièrement victimes de discriminations, précise le Département fédéral de la défense (DDPS). Ses résultats devraient être publiés à la fin de l'année.

Selon la SonntagsZeitung, 18 procédures sont actuellement ouvertes pour des soupçons de violation de l'intégrité sexuelle au sein de l'armée. (sas/ats)