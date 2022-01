3 raisons pour lesquelles l'armée préfère Threema à Whatsapp

L'utilisation de Threema devrait en principe être réservée à la communication de service. L'armée prend en charge les coûts de quatre francs par utilisateur et par an.

N'étant pas soumise au Cloud Act, Threema offre une meilleure protection des données des utilisateurs. Autre mesure de sécurité: chaque personne est libre de partager ou non son carnet d'adresses avec l'application.

Threema a été fondé en 2011 à Zurich . Tous les logiciels sont toujours développés en Suisse. L'entreprise dit incarner les valeurs suisses de fiabilité et discrétion.

«La messagerie est conforme au règlement européen sur la protection des données et est soumise à la jurisprudence suisse»

