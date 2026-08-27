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L'armée suisse présente un nouveau centre pour ses drones

Switzerland&#039;s Minister for Defence, Civil Protection and Sport Martin Pfister, right, and Benedikt Roos, Chief of the armed forces, pictured during a visit of the troops prior the 56th annual mee ...
Benedikt Roos et Martin Pfister (image d'archives).Keystone

L'armée suisse présente un nouveau centre pour son bataillon de drones

Le Département fédéral de la défense (DDPS) met le paquet sur les drones et la robotique. Un nouveau centre de compétence va voir le jour à cet effet sur la place d'arme de Thoune (BE) .
27.08.2026, 10:0027.08.2026, 10:00

L'armée suisse mise sur la robotique et les drones pour assurer la défense du pays. Le Département fédéral de la défense (DDPS) crée à cet effet un nouveau bataillon et une école de recrues de drones.

Les drones gagnent en importance et sont de plus en plus utilisés dans les conflits hybrides. Les vols de drones au-dessus d'infrastructures militaires et critiques en Suisse sont en augmentation. Le DDPS investit donc dans ce domaine.

Développer et tester les nouvelles technologies

Le ministre de la défense Martin Pfister, le chef de l'armée Benedikt Roos et le directeur d'armasuisse Urs Loher ont présenté jeudi sur la place d'arme de Thoune (BE) la création d'un nouveau centre de compétence sans équipage. Celui-ci permettra de développer, de tester et d'intégrer ces nouvelles technologies à la troupe. Les travaux se font en collaboration avec les milieux scientifiques et économiques.

L’armée suisse teste ses nouveaux drones d’attaque (et des mini-engins)
L’armée suisse teste ses nouveaux drones d’attaque (et des mini-engins)

Il doit rassembler les besoins de la troupe, les compétences technologiques d'armasuisse et les connaissances des hautes écoles et de l'industrie. L'objectif est de «développer ensemble de nouvelles solutions, de les tester et de pouvoir les mettre à disposition de l'armée rapidement».

Dès 2028, l'armée disposera d'un bataillon de drones pour l'exploration et la défense. Une école de recrues spécialisée sera mise en place pour former les militaires. Les compétences et les bases légales seront également adaptées. (jzs/ats)

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