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Un touriste suisse décède dans les Pouilles

Les grottes de Castellana, dans les Pouilles.
Les grottes de Castellana, dans les Pouilles.Image: Shutterstock

Un touriste suisse décède dans les Pouilles

Un touriste suisse de 49 ans a perdu la vie vendredi dans les Pouilles. L'homme semble avoir eu un malaise avant de visiter les grottes de Castellana.
17.07.2026, 16:4417.07.2026, 16:44

Un touriste suisse âgé de 49 ans est décédé vendredi à l'entrée des grottes de Castellana, dans la région de Bari. Selon les premières informations, il a succombé à un malaise.

L'homme s'est senti mal sur le parvis avant d'entrer dans les célèbres grottes, a annoncé l'agence italienne Ansa. L'incident s'est produit aux alentours de 13h00, lors d'une forte chaleur, précise l'agence.

Les secours appelés sur place n'ont rien pu faire pour sauver le quadragénaire. Ses proches ont expliqué qu'il avait ressenti des malaises similaires les jours précédents, mais qu'ils s'étaient toujours estompés sans qu'il ait recours à des soins. (ats)

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