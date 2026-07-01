Des drones non identifiés survolent une infrastructure militaire suisse
Le journal télévisé de la radio-télévision alémanique SRF a diffusé mercredi soir des images d'une intervention de Benedikt Roos, le chef de l'armée suisse, à la caserne de Berne ce week-end. En cause: des drones volant en formation ont survolé une installation militaire.
Selon lui, il ne s'agit plus d'une simple farce d'adolescents. «Il faut tout de même un certain savoir-faire pour pouvoir envoyer des formations de drones au-dessus d'infrastructures critiques», a-t-il souligné.
Interrogée par la SRF, l'armée n'a pas souhaité s'exprimer sur le lieu exact où les drones ont été repérés, invoquant des raisons de sécurité. L'heure exacte de l'incident n'a pas non plus était précisée, tout comme la question de savoir si les pilotes des drones ont été identifiés. (ag/ats)