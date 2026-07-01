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Des drones non identifiés survolent une infrastructure militaire suisse

Des drones non identifiés survolent une infrastructure militaire suisse

Des drones ont volé en formation au-dessus d'une installation militaire helvétique, selon le chef de l'armée Benedikt Roos. Les circonstances de l'incident sont encore floues.
01.07.2026, 21:4201.07.2026, 21:42

Le journal télévisé de la radio-télévision alémanique SRF a diffusé mercredi soir des images d'une intervention de Benedikt Roos, le chef de l'armée suisse, à la caserne de Berne ce week-end. En cause: des drones volant en formation ont survolé une installation militaire.

«L'exploitant m'a dit qu'il y avait eu des survols de drones au-dessus de leurs installations. Et pas un seul drone, mais plusieurs drones en formation»
Benedikt Roos, chef de l'armée suisse.
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Selon lui, il ne s'agit plus d'une simple farce d'adolescents. «Il faut tout de même un certain savoir-faire pour pouvoir envoyer des formations de drones au-dessus d'infrastructures critiques», a-t-il souligné.

Interrogée par la SRF, l'armée n'a pas souhaité s'exprimer sur le lieu exact où les drones ont été repérés, invoquant des raisons de sécurité. L'heure exacte de l'incident n'a pas non plus était précisée, tout comme la question de savoir si les pilotes des drones ont été identifiés. (ag/ats)

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