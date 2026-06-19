beau temps33°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

L'armée suisse annonce la création d'un bataillon de drones

Martin Pfister annonce la création d&#039;un bataillon de drones.
Keystone

Martin Pfister annonce la création d'un nouveau bataillon spécial

Le Conseil fédéral a présenté des lignes directrices orientées sur la capacité de défense. Il annonce notamment la création d'un bataillon de drones.
19.06.2026, 14:00

Le conseiller fédéral Martin Pfister, en charge du Département de la défense (DDPS), est venu présenter vendredi le programme pour la capacité de défense future de l'armée. Celle-ci doit être capable de défendre la Suisse contre les menaces hybrides et les attaques à distance. A cet effet, elle se dotera d'un bataillon de drones.

Le Conseil fédéral veut renforcer la défense aérienne, protéger les militaires, engager et écarter les drones et protéger les réseaux, les données et les systèmes critiques. La mise en place d'un bataillon de drones aura lieu en 2028.

Un financement par la TVA proposé

Aux yeux du gouvernement, la capacité de dissuasion crédible est capitale pour la sécurité du pays, qui passe par une hausse des dépenses. A cet effet, il a déjà proposé d'augmenter de 0,8 point la TVA.

On en parle ici:

Berne a un nouveau plan pour offrir des milliards à l'armée

D'ici 2039, environ 80% des investissements seront donc consacrés à la protection contre les menaces les plus probables.

Les 20% restants seront dédiés à maintenir et développer les capacités permettant d'écarter une attaque de grande envergure.

(ats/acu)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Canicule: Genève prend des mesures pour protéger les enfants
Après le déclenchement de l'alerte canicule, le Département de l'instruction publique genevoise dispense les tout-petits d'aller à l'école lundi et mardi. Pour les degrés 3P à 8P, la situation déprendra des températures dans les bâtiments.
A Genève, le Département de l'instruction publique (DIP) prend des mesures pour protéger la santé des élèves et du personnel après le déclenchement de l'alerte canicule. Les tout-petits (1P et 2P) sont dispensés de l'obligation d'aller à l'école lundi et mardi.
L’article