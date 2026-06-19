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Martin Pfister annonce la création d'un nouveau bataillon spécial

Le Conseil fédéral a présenté des lignes directrices orientées sur la capacité de défense. Il annonce notamment la création d'un bataillon de drones.

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Le conseiller fédéral Martin Pfister, en charge du Département de la défense (DDPS), est venu présenter vendredi le programme pour la capacité de défense future de l'armée. Celle-ci doit être capable de défendre la Suisse contre les menaces hybrides et les attaques à distance. A cet effet, elle se dotera d'un bataillon de drones.

Le Conseil fédéral veut renforcer la défense aérienne, protéger les militaires, engager et écarter les drones et protéger les réseaux, les données et les systèmes critiques. La mise en place d'un bataillon de drones aura lieu en 2028.

Un financement par la TVA proposé

Aux yeux du gouvernement, la capacité de dissuasion crédible est capitale pour la sécurité du pays, qui passe par une hausse des dépenses. A cet effet, il a déjà proposé d'augmenter de 0,8 point la TVA.

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D'ici 2039, environ 80% des investissements seront donc consacrés à la protection contre les menaces les plus probables.

Les 20% restants seront dédiés à maintenir et développer les capacités permettant d'écarter une attaque de grande envergure.

(ats/acu)