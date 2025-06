Des campagnes pour sensibiliser la population «à la protection et aux valeurs de notre pays» doivent être élaborées (illustration). Keystone

La Suisse doit inclure les citoyens dans sa stratégie de défense

Le Parlement a validé jeudi une motion exigeant une stratégie de défense incluant les citoyens, contre l'avis du Conseil fédéral.

La Suisse doit entraîner sa population à faire face aux menaces qui viseraient le pays. Après le Conseil des Etats, le National a validé jeudi à l'unanimité une motion exigeant une stratégie de défense incluant les citoyens.

Le texte déposé par la conseillère aux Etats Heidi Z'Graggen (Centre/UR) vise entre autres à encourager la population à s'engager pour la défense du pays. «La volonté de se défendre est une capacité stratégique qui se prépare, s'entretient et se transmet», a déclaré Isabelle Chappuis (Centre/VD) pour la commission.

Des campagnes pour sensibiliser la population «à la protection et aux valeurs de notre pays» doivent être élaborées. Des programmes de formation pour les écoles et des exercices d'urgence réguliers sont aussi prévus. La stratégie visant à améliorer la résilience du pays doit aussi prendre en compte les aspects économiques et militaires.

Le Conseil fédéral était contre. Le ministre de la défense Martin Pfister a rappelé que ces points figurent dans la stratégie de politique de sécurité de la Suisse 2025 en cours d'élaboration. Sans succès.

Les conseillers nationaux ont dans la foulée adopté un postulat appelant le gouvernement à s'assurer que le pays est prêt pour faire face aux armes biologiques et aux agents pathogènes dangereux. (ats)