Fraude chez Ruag: l’enquête passe à un niveau supérieur

En raison de la dimension internationale de l'affaire, qui concerne des dizaines de millions de francs, le procureur général de la Confédération intervient.

A l'échelle de la Suisse, les proportions de l'escroquerie menée par un ancien cadre de Ruag sont gigantesques. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) évoque, pour l'entreprise d'armement propriété de la Confédération, des dommages s'élevant «pour les cas connus à ce jour, à plusieurs dizaines de millions de francs».

Le Haut-Valaisan accusé des faits aurait monté sur plusieurs années une large escroquerie, avec notamment des pièces détachées de chars qui passaient par un complice allemand. Un intermédiaire auquel les pièces détachées payées par Ruag étaient cédées à un prix dérisoire.

Fin 2024, Ruag avait déposé une plainte en s'appuyant sur les recommandations d'un cabinet d'avocats et du CDF. Dans un premier temps, le ministère public bernois, sous la direction du procureur général Michel-André Fels, avait annoncé l'ouverture d'une enquête pénale.

Une affaire internationale

Au vu de la dimension de l'affaire, le canton de Berne et la Confédération se sont mis d'accord afin que le Ministère public de la Confédération s'en charge désormais. Son porte-parole, Matteo Cremaschi, confirme:

«Le Ministère public de la Confédération a repris une enquête pénale du canton de Berne dans le contexte qui vous intéresse. Pour l'instant, aucune autre information ne peut être donnée en raison de la reprise récente de l'enquête pénale.»

La présomption d'innocence s'applique à toutes les personnes impliquées dans la procédure, poursuit le porte-parole.

En Allemagne, une procédure pénale est en cours depuis longtemps dans l'affaire des chars. Celle-ci implique également l'épouse de l'ex-employé de Ruag ainsi que son intermédiaire allemand. On parle là de «corruption présumée, et corruption dans les relations commerciales dans un cas particulièrement grave».

Selon le Contrôle des finances, l'éventail des délits éventuellement commis comprend la «gestion déloyale, l'escroquerie, des faux dans les titres, la violation du secret des affaires et du secret de fabrication, la corruption passive, le dévoilement de renseignements économiques, jusqu'au soupçon de blanchiment d'argent».

Rien que dans le cas des pièces de rechange Leopard en provenance des Pays-Bas, on parle d'un volume de fraude d'environ 50 millions de francs. L'avenir nous dira s'il ne s'agit que la pointe de l'iceberg. L'enquête du cabinet d'avocats zurichois Niederer Kraft Frey, mandaté par Ruag pour faire la lumière sur cette affaire, se poursuit.

On soupçonne l'entourage du Valaisan d'avoir acheté à l'étranger du matériel militaire, notamment des chars Leopard avec leurs pièces de rechange, aux frais de Ruag. L'homme aurait cédé les pièces les plus coûteuses à un marchand de ferraille et de matériel militaire allemand avec lequel il était lié pour un prix dérisoire.

Les pièces de valeur pour le complice, la ferraille pour Ruag

Selon le Contrôle des finances, le magouilleur haut-Valaisan, qui travaillait pour Ruag en Allemagne, aurait fait en sorte que les pièces de valeur soient notés bien en dessous de leur coût dans les comptes de Ruag pour être ensuite refourguées à bon prix à son acolyte. Les pièces sans valeur restaient en revanche chez Ruag, avec des valeurs comptables revues trop à la hausse.

Le Valaisan pouvait manifestement agir à sa guise. Avait-il des complices en interne, pourquoi a-t-il été couvert lorsqu'en août 2019, une lanceuse d'alerte a adressé une lettre au président de Ruag? Viola Amherd, qui avait également reçu la lettre, a-t-elle laissé la direction de Ruag de l'époque mener l'enquête? Avec des conséquences désastreuses, car la ministre de la Défense n'avait rien trouvé de plus intelligent que d'inviter elle-même le suspect à s'exprimer, lui permettant ainsi de se blanchir tout seul.

Les travaux du cabinet d'avocats se poursuivent. Les sources proches du dossier estiment que tout n'a pas encore été mis au jour. Des indices avaient déjà montré que d'autres secteurs de Ruag étaient de temps en temps concernés par des irrégularités.

