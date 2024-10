Une entreprise de munitions à Thoune ne serait plus rentable

Lors du rachat de SwissP Defence il y a deux ans, la maison mère Beretta s'est engagée à maintenir le site de Thoune pendant cinq ans (image d'illustration). Keystone

SwissP Defence menace la viabilité de son site de Thoune suite à la baisse des commandes de l'armée suisse.

Plus de «Suisse»

L'exploitation économiquement durable du site de production de Thoune (BE) du fabricant suisse de munitions SwissP Defence n'est plus garantie. En cause: la baisse des commandes de munitions de petit calibre de l'armée suisse au cours des dernières années.

C'est ce qu'a indiqué l'entreprise, qui appartenait auparavant au fabricant suisse de munitions Ruag Ammotec, à la radio alémanique SRF, qui a mentionné une prise de position de SwissP Defence dans son émission «Samstagsrundschau». Keystone-ATS est aussi en possession de ce document de la société qui appartient aujourd'hui au fabricant italien Beretta.

L'entreprise indique en outre que la «gestion de plus en plus restrictive des autorisations d'exportation» de la part du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) entrave considérablement les activités commerciales de SwissP Defence. Des échanges étroits ont lieu avec le Département de la défense (DDPS) et l'on s'attend à ce que SwissP Defence bénéficie bientôt à nouveau de conditions-cadres qui garantissent la rentabilité du site de production de Thoune.

Toutes les parties concernées joignent leurs efforts afin que SwissP Defense puisse à l'avenir aussi garantir l'autonomie d'approvisionnement de la Suisse en munitions de petit calibre, explique l'entreprise.

Compte tenu de l'évolution de la situation géopolitique, cela est considéré comme «absolument nécessaire». Lors du rachat de SwissP Defence il y a deux ans, la maison mère Beretta s'est engagée à maintenir le site de Thoune pendant cinq ans.

Sur les ondes de la SRF, le chef de l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) Urs Loher a déclaré que l'on apporterait ce que l'on peut. Il a également évoqué une possible augmentation des quantités commandées. «Les quantités commandées correspondent à ce que nous avons acheté par le passé», a-t-il souligné. Il lui tient «à cœur que la Suisse ait une industrie d'armement forte» et SwissP en fait partie. (chl/ats)