Nazis et napalm: l'étonnante histoire de l'entreprise Ems-Chemie des Blocher

La «fusée d'Ems»: le napalm suisse s'appelait Opalm. Image: ZVG

Un nouveau livre retrace l'étonnante histoire des débuts de l'entreprise Ems-Chemie, aujourd'hui dirigée par la conseillère nationale UDC Magdalena Martullo-Blocher. Dictateurs, SS et armes incendiaires: l'ouvrage révèle quelques liens peu flatteurs.

Henry Habegger / ch media

Des étapes importantes de l'ascension de la famille d'entrepreneurs Oswald ont été franchies au début des années trente, explique l'historienne Regula Bochsler dans son livre «Nylon und Napalm».

En 1933, le futur patron d'Ems, Werner Oswald, fils du conseiller d'Etat lucernois Arthur Oswald, a fondé la société d'exploitation de brevets Patvag. Il visait une licence allemande pour produire de l'alcool à partir de bois suisse. Trois ans plus tard, la Patvag fondait avec divers partenaires la Hovag, c'est à dire la Holzverzuckerungs AG.

C'est en 1934 que Werner Oswald a fondé à Zurich la société Terra-Film-Vertriebs AG, qui faisait partie de la sphère du groupe Terra-Film de la famille zurichoise Scotoni. Pour ceux qui ne le savent pas, cette famille était proche du nazisme. La force motrice de la fondation de la société fut probablement Max Iklé, collègue de travail d'Oswald et directeur de l'administration financière de la Confédération à partir de 1948 ainsi que père de la future conseillère fédérale Elisabeth Kopp. L'influent Iklé, qui a racheté à Oswald la société Terra-Film-Vertriebs AG en 1937, est devenu l'un des principaux alliés d'Oswald auprès de la Confédération.

Aux côtés du dictateur Francisco Franco

En 1936, la Patvag devient une société commerciale familiale, avec un nouveau siège à Zurich. Les frères Werner, Rudolf et Victor Oswald entrent au conseil d'administration. Ce dernier avait émigré en Espagne en 1932 et monta alors «une sorte de succursale de Patvag en Espagne». Celle-ci y effectuait des opérations de compensation pour des entreprises suisses.

Pendant la guerre civile espagnole, Victor Oswald s'est rangé du côté du dictateur Francisco Franco, qui a mené un coup d'Etat contre le gouvernement démocratiquement élu en 1936. Renforçant son lien avec l'Espagne, l'entrepreneur s'est marié en secondes noces avec la noblesse espagnole et on l'appelait Don Victor. Il était l'un des rares à ne pas être fouillé pour des armes lorsqu'il se présentait chez Franco. Il allait également devenir important plus tard, lorsqu'il s'agissait de se procurer des matières premières pour les entreprises Oswald.

Le dictateur espagnol Francisco Franco. Image: Wikimedia Commons

A partir de 1942, Hovag, bénéficiant de beaucoup d'argent public, a produit à Domat/Ems l'«eau d'Ems» (éthanol à base de bois), qu'on mélangeait à l'essence importée en tant que «carburant suisse». Il fallut ensuite attendre 1944 pour atteindre la quantité de production promise. Début 1949, le carburant d'Oswald coûtait presque dix fois plus cher que l'essence importée. Consultés en 1956 pour la première fois sur le sujet, les électeurs ont mis fin à cette situation en refusant d'accorder de nouvelles subventions de plusieurs millions à Hovag.

Fusées et services de renseignement

Oswald a donc rapidement dû trouver de nouveaux domaines d'activité. Le colonel Paul Schaufelberger, un collègue du service de renseignement militaire qui avait les meilleurs contacts avec l'Allemagne en matière d'armement, a été d'une aide décisive dans ce changement de direction. Entre autres parce que cet Allemand avait été impliqué dans l'expulsion de nazis vers l'Argentine.

Schaufelberger a proposé de passer au carburant pour fusées et a mis Oswald en contact avec des techniciens allemands qui avaient travaillé à Peenemünde, la forge de fusées d'Hitler. L'objectif était de construire une «fusée antiaérienne à propulsion liquide». En 1950, la première démonstration de la «fusée d'Ems» a lieu au col de l'Albula, et même le conseiller fédéral Karl Kobelt fait le déplacement. Au final, le projet échoue, tant la fusée était lente et imprécise.

Demande d'entrée pour le SS Otto Skorzeny

La Patvag a également produit très tôt ses propres détonateurs. Des possibilités de vente s'ouvrirent bientôt via Madrid, où Victor Oswald traitait avec le célèbre héros d'Hitler, l'Obersturmbannführer SS Otto Skorzeny.

Otto Skorzeny. Image: Wikimedia Commons

Ce dernier avait des contacts avec le général Naguib en Egypte, qui voulait mettre en place sa propre industrie d'armement. Naguib était manifestement intéressé par l'acquisition d'une licence de la Patvag pour la construction d'une usine de détonateurs et Skorzeny devait accompagner une délégation égyptienne à Ems pour visiter les installations. En 1952, c'est Rudolf Oswald qui s'est engagé à Berne pour obtenir une autorisation d'entrée pour Skorzeny. Celui-ci est qualifié comme «conseiller de la Ligue mahométane, mais surtout du général Naguib». A ce moment-là, des négociations finales sont en cours avec le gouvernement égyptien, «où une nouvelle usine d'armement est en cours de construction». Mais la Confédération refuse l'entrée de Skorzeny, qui était un nazi bien trop connu.

La Suisse était au courant de la situation d'Oswald et de Skorzeny. L'ambassadeur suisse a rapporté depuis Madrid qu'Oswald, «très pro-allemand», soutenait Skorzeny à Madrid. «Oswald a l'intention de prendre prochainement Skorzeny dans son propre bureau au sujet de l'affaire de livraison d'armes pour les Etats arabes que nous avons déjà évoquée. Oswald, avec qui j'ai déjà parlé deux fois, ne cache pas ses activités et ses sympathies». L'attaché militaire suisse à Madrid a rapporté que le duo Skorzeny-Oswald avait également envisagé des affaires d'armes pour la Turquie et l'Abyssinie.

Napalm suisse

Constamment à la recherche de nouveaux débouchés, Hovag s'est lancée au début des années cinquante dans le développement d'Opalm, un produit incendiaire semblable au napalm et d'une efficacité redoutable. Ce mélange d'essence et de savon d'aluminium a brûlé et carbonisé d'innombrables personnes pendant la guerre de Corée.

En Suisse, l'intérêt militaire pour le napalm était grand. C'est en automne 1951 que le terme d'épaississant Opalm apparaît pour la première fois dans d'anciens dossiers du DMF. Ce nom provient du fait que la matière première utilisée était de l'«opanol B». Il s'agissait du nom de marque d'un polymère plastique lancé en 1938 par une usine de peinture d'I.G. Farben.

Bombardement au napalm pendant la guerre au Vietnam, 1966. Image: AP

En 1952, Oswald a annoncé au DMF qu'une version améliorée du napalm avait été développée. Mais la Confédération n'était pas intéressée, car le napalm avait déjà été développé depuis longtemps avec des entreprises privées. En 1954, le Conseil fédéral a définitivement refusé d'acheter les «bombes à feu» Opalm: elles étaient quatre fois plus chères que le napalm.

Des bombes incendiaires fabriquées en Allemagne

Oswald a donc cherché et trouvé un acheteur à l'étranger: l'armée de l'air birmane. Lorsque le Conseil fédéral a interdit l'exportation des bombes incendiaires, il a transféré sans hésiter la production d'Opalm en Allemagne. De là, les bombes incendiaires d'Ems sont également attéries dans les guerres civiles au Yémen et en Indonésie.

La Patvag a très tôt fabriqué des détonateurs de toutes sortes, y compris pour sa fusée à propulsion liquide et ses bombes Opalm, en partie à l'étranger. Ce secteur d'activité n'est documenté que de manière fragmentaire. Selon les notes d'un ancien directeur de recherche d'Ems, que l'auteure a pu consulter, les affaires avec les groupes d'armement espagnols étaient particulièrement florissantes.

En 1968, Werner Oswald a remplacé son frère Rudolf à la tête de Patvag. Rudolf, lui, déménage en Espagne. Christoph Blocher est entré au conseil d'administration en 1971. En 1979, après le décès de Werner Oswald, Victor Oswald, jusque là basé à Madrid, est devenu président et Blocher vice-président. Ems a fini par vendre Patvag en 2019. Ems-Chemie est aujourd'hui un groupe de plusieurs milliards de francs appartenant à la famille Blocher, qui produit principalement des polymères à haute performance et fabrique des produits chimiques spéciaux.

Pas d'accès aux archives d'Ems-Chemie

«Nylon und napalm» raconte l'histoire des usines d'Ems, qui va bien au-delà de la famille Oswald. Le livre, qui est le résultat de recherches approfondies et qui est écrit de manière passionnante, dresse un tableau effrayant des mœurs et du copinage parfois sans conscience entre collègues de service, entrepreneurs, fonctionnaires et hommes politiques. C'est un livre très actuel, surtout au vu de la guerre en Ukraine.

A la fin de son livre, Regula Bochsler écrit: «En tout cas, à Ems, il n'y avait pas toujours de la Suisse là où il était écrit Suisse: dans le carburant de substitution fabriqué à partir de bois suisse se trouvaient des matières premières provenant de l'Espagne franquiste et de l'Allemagne nazie, derrière le nylon d'Ems se cachaient d'anciens hauts fonctionnaires nazis et des brevets, des plans et des professionnels allemands. Même le napalm suisse était présenté, était produit en Allemagne».

L'auteure a certes pu parler longuement avec Christoph Blocher en 2021. Mais lorsqu'il s'agissait de points délicats, la mémoire lui faisait défaut. De plus, Ems n'a pas permis à l'auteure de consulter les archives de l'entreprise. Ainsi, bien des choses restent encore dans l'ombre.

Regula Bochsler: «Nylon und Napalm. Die Geschäfte der Emser Werke und ihres Gründers Werner Oswald». Hier und Jetzt, 2022. 592 pages, 49 francs.