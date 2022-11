Comment un banquier (et escroc) suisse a ruiné une héritière française

Image: sda

Anne Kearns est psychothérapeute et s'est fait manipuler par un escroc. Elle raconte comment elle en est arrivée là et pourquoi elle poursuit maintenant la banque en justice.

Andreas Maurer / ch media

Anne Kearns, 69 ans, pensait que la meilleure période de sa vie serait l'âge de la retraite. Elle aurait enfin du temps pour ses passions: voyager, jouer du piano et chanter. Elle a supposé qu'elle n'aurait pas à se soucier de l'argent, puisqu'elle avait hérité.

Les choses ont changé. Désormais, elle retravaille pour pouvoir financer son existence. En effet, elle a perdu toute sa fortune dans une affaire d'escroquerie. Kearns est une psychothérapeute britannique qui vit en France. Elle pensait que son argent était particulièrement en sécurité en Suisse et y a donc ouvert un compte.

Bild: zvg

Elle raconte son histoire dans un appel vidéo:

«Je n'ai plus rien à perdre et je veux tout dévoiler pour montrer l'ampleur de ce scandale de fraude»

Comment tout a commencé

Anne Kearns a fait la connaissance de son gestionnaire de fortune par l'intermédiaire d'une amie. Il s'est présenté de manière si charmante et convaincante qu'elle lui a tout de suite fait confiance. En 2005, il lui a ouvert un compte auprès de la banque ING à Lausanne, qui a été rachetée par Julius Baer en 2010. Il ne s'agissait pas pour elle d'économiser des impôts. Elle les a toujours payé, ce qu'elle peut prouver.

Une femme devant le logo de la banque Julius Baer. Bild: keystone

Kearns avait hérité de 1,4 million de dollars américains. Elle voulait en investir 300 000 dans des opérations risquées et le reste de façon plus sûre. Elle a accepté d'investir la part risquée dans une start-up du gestionnaire de portefeuille. Ce qui s'est révélé être, plus tard, une très mauvaise idée.

En réalité, l'escroc a imité sa signature et a transféré en son nom 500 000 dollars supplémentaires vers sa propre société. Le conseiller à la clientèle de la banque ING a également approuvé ce virement. Il n'a pas fait contrôler la signature comme il se doit, alors que la falsification aurait été facile à détecter. Le banquier a également omis de mentionner, en interne, qu'il avait lui-même des liens familiaux avec la start-up en question.

Plus tard, Anne Kearns a vendu son appartement à Londres pour l'équivalent de 1,6 million de francs. Elle a également confié cette somme à son gestionnaire de portefeuille et l'a chargé de transférer l'argent sur le compte suisse et de régler les impôts. Il l'a convaincue de verser d'abord la somme sur un autre compte de la même banque et de la transférer plus tard comme elle le souhaitait.

Mais le gestionnaire de portefeuille a également détourné cette somme vers sa start-up ainsi que vers une société au Panama. Le conseiller à la clientèle de la banque suisse était également responsable de ces deux comptes. Il a également autorisé ces paiements et ne s'est pas renseigné auprès de la cliente.

Un drame et une surprise

Ce n'est qu'à la suite d'un suicide qu'elle s'est aperçue que sa prévoyance vieillesse avait disparu. Son gestionnaire de portefeuille s'était suicidé. Il a laissé une lettre d'adieu, quelques mots griffonnés à la hâte sur une feuille de papier blanc. Il a écrit:

«Chers tous, un message court et froid, mais que peut-on dire dans un tel message. Je sais que j'ai trahi tout le monde. Je porte tout le poids de ma culpabilité et je crois que je dois prendre mes responsabilités. Cela signifie payer de ma vie pour mes fautes. Comme au bon vieux temps.»

Le banquier avait également trompé son épouse et dilapidé l'argent de sa famille. Parmi les victimes de l'escroquerie figurent également une célèbre présentatrice de télévision allemande et un ex-PDG d'une entreprise de télécommunications. Tous ont appris par la lettre d'adieu qu'ils avaient été trompés par un imposteur.

La banque a accepté de fausses signatures

Lorsque le gestionnaire de portefeuille s'est suicidé, en 2015, Anne Kearns a appelé Julius Baer pour savoir ce qu'il en était de sa fortune. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a appris que tout son argent avait disparu depuis longtemps. Son compte était, en effet, fermé depuis trois ans. Pour cela aussi, le gestionnaire de portefeuille avait imité sa signature, ce que personne, chez Julius Baer, n'avait soi-disant remarqué. Avec une fausse signature, il avait, en outre, ordonné à la banque de retenir le courrier pour sa cliente. Elle n'en a donc jamais été informée.

Et ce n'est pas tout: Anne Kearns avait une carte de crédit qui passait par son compte suisse. Pour qu'on ne remarque pas que le compte avait été vidé depuis longtemps, l'escroc transférait à chaque fois de petites sommes d'un autre compte pour couvrir les factures. Ces transactions n'ont pas non plus attiré l'attention de la banque.

Pourquoi s'est-elle laissé berner?

Aujourd'hui, Anne Kearns se demande comment, en tant que psychothérapeute, elle a pu tomber dans le piège d'un escroc et lui faire aveuglément confiance. Elle dit:

«Ce qu'il a fait est fascinant d'un point de vue professionnel. Il avait le génie d'exploiter les autres»

Lorsque des victimes d'escroquerie comme Anne Kearns se présentent avec leur nom et leur visage pour raconter leur histoire, elles doivent souvent s'attendre à des critiques. On les accuse d'avoir été stupides ou naïves. Le psychiatre Frank Urbaniok commente:

«Ce n'est pas seulement prétentieux, mais c'est aussi méconnaître le fait que nous sommes tous très fortement influencés par nos sentiments dans notre façon de penser et d'agir»

Que savait le conseiller à la clientèle de la banque?

Mais Anne Kearns est également convaincue: «La fraude n'a fonctionné que parce que la banque y a participé».

L'établissement financier a simplement laissé faire son conseiller à la clientèle bancaire et n'est pas intervenu lorsqu'il a outrepassé ses compétences, car une seule chose comptait pour la banque: recruter le plus grand nombre possible de clients fortunés. Kearns déclare:

«Il devait savoir pertinemment que j'étais dépouillée de ma fortune et a autorisé les transactions en connaissance de cause»

Il aurait dû faire au moins une chose: l'appeler et lui demander si elle était vraiment d'accord avec ces étranges virements. Or, elle n'aurait jamais reçu d'appel.

Le conseiller à la clientèle bancaire a entre-temps pris une retraite anticipée. Son supérieur hiérarchique travaille, toutefois, toujours chez Julius Baer. Anne Kearns a porté l'affaire devant la justice. Le Ministère public vaudois mène une procédure pénale depuis six ans. Comme celle-ci dure depuis longtemps et que l'affaire risque d'être prescrite, Anne Kearns a également déposé une plainte civile contre Julius Baer. Elle demande 2,7 millions de francs de dommages et intérêts.

Julius Baer éconduit la senior: Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même

Mais la banque rejette toutes les accusations portées contre l'expéditeur. Julius Baer affirme avoir toujours agi dans le respect des règles. Kearns est elle-même responsable d'avoir confié sa fortune au gestionnaire de portefeuille. La banque n'est pas responsable, car elle n'a mis à disposition qu'un compte de dépôt, rien de plus.

Interrogée, la banque ne souhaite pas prendre position publiquement. Elle ne répond pas non plus à la question de savoir si elle a pris des risques plus importants que prévu avec ING Bank.

Le procès est aussi un pari d'argent

Dans le procès civil, le premier échange d'écritures est terminé. L'affaire sera prochainement jugée par le tribunal de district de Zurich. Anne Kearns se dit prudemment optimiste quant à la possibilité de récupérer bientôt une partie de sa fortune. Elle en a un besoin urgent, car sa compagne a besoin de soins et sa pension ne suffit pas.

Anne Kearns n'a pas non plus d'argent pour payer son équipe d'avocats et les frais de procédure. Elle a, toutefois, trouvé une société de financement de procès pour cela. Celle-ci reçoit une partie du produit de la vente en cas de victoire. En cas de défaite, elle n'a rien et doit assumer tous les frais. De telles sociétés n'assurent une affaire que si elles estiment que la plaignante va gagner.