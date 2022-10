Image: sda

Credit Suisse est au bord du gouffre: que se passe-t-il?

Après une année difficile, l'action de Credit Suisse a continué à s'effondrer lundi matin, de manière spectaculaire. Selon une experte, le redressement de la grande banque tiendrait du «miracle». Le patron a tenu à rassurer ses employés.

L'action Credit Suisse a brièvement atteint lundi un nouveau plus bas historique, tirée à la baisse par les craintes des investisseurs de voir le numéro deux bancaire helvétique sombrer.

La banque a réitéré la date du 27 octobre pour annoncer sa refonte, mais elle pourrait bien être obligée à sortir du bois plus tôt que prévu.

A 10h36, le titre Credit Suisse chutait de 9.1% à 3.615 francs, dans un indice SMI en repli de 1.31%. La nominative se reprenait quelque peu après avoir enfoncé un nouveau plancher à 3.581 francs, un cours historiquement bas.

Depuis le début de l'année, l'action a plongé de plus de 56%

Selon ABC Australia, citée par investing.com, qui dit citer une «source crédible», la banque d'investissement serait au bord du gouffre.

La direction tente de rassurer

Vendredi soir, la banque avait tenté de rassurer ses employés, face aux nombreux déboires. Le nouveau directeur général Ulrich Körner avait alors martelé dans un document interne à l'attention de ses employés, consulté par l'agence AWP:

«Nous sommes en train de restructurer Credit Suisse à long terme pour un avenir durable, avec un potentiel important de création de valeur» Ulrich Körner, directeur général de Credit Suisse

Le dirigeant, qui avait répété que les détails de la transformation de la banque aux deux voiles seront dévoilés le 27 octobre, a aussi souligné que le groupe se trouvait «à un moment critique».

L'établissement se trouve néanmoins «en bonne voie» avec son projet de transformation et bénéficie toujours d'un niveau de fonds propres et de liquidités «solides».

Le redressement? Ce serait un «miracle»

Les marchés ne l'ont cependant pas entendu de cette oreille, comme l'a expliqué Ipek Ozkardeskaya. L'analyste senior de Swissquote a rappelé que le cours des couvertures de défaillance («Credit Swap Default», CDS) sur cinq ans pour Credit Suisse s'était envolé à 250 points de base, contre 60 points au début de l'année, signe de la nervosité grandissante des marchés.

«Le marché prend fortement en compte une défaillance de l'une des plus grandes banques suisses» Ipek Ozkardeskaya, Swissquote

«Est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible, mais cela est très incertain», a indiqué Ipek Ozkardeskaya, Credit Suisse faisant partie des établissements dits systémiques et donc soumis à de rigoureuses exigences de fonds propres et de liquidités.

Pour autant, l'experte n'y va pas de main-morte concernant son analyse de la situation de la grande banque:

«Soit la banque parvient à se redresser, ce qui équivaut àun miracle, soit elle se fait racheter par un concurrent ou sauver par la Confédération» Ipek Ozkardeskaya, Swissquote

Situation tendue à Zurich

Kian Abouhossein de JP Morgan est cependant plus confiant, rappelant qu'à la fin du deuxième trimestre la banque affichait un niveau suffisant de fonds propres et de liquidités, avec un ratio de fonds propres «durs» (CET1) à 13.5% et un niveau de couverture des liquidités de 191%. Credit Suisse compte ainsi 727 milliards de francs d'actifs, dont 159 milliards en numéraire.

La situation semble néanmoins tendue à la Paradeplatz, le Financial Times ayant rapporté que la direction de Credit Suisse a passé le weekend à tenter de rassurer ses gros clients et investisseurs sur sa stabilité financière.

La banque aurait réfuté de récents articles de presse sur une éventuelle augmentation de capital, a ajouté le journal britannique, citant un cadre de la banque.

