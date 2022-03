L'écrivain et metteur en scène suisse, Pierre Naftule est mort

C'est en 2017 que le drame survient. On lui diagnostique une maladie de Charcot (SLA). Son pronostic vital se compte en mois... Dans la pure tradition des revues genevoises, Pierre jouera les prolongations.

Maladie et mariage

Dans la même veine, dès 2018, il accompagne Blaise Bersinger, Sébastien Corthésy et Benjamin Décosterd dans la création de la Nouvelle Revue de Lausanne .

Fort de son bagage, Pierre Naftule devient aussi le manager de la nouvelle génération d’humoristes dès 2011. Il travaille notamment avec Nathanaël Rochat, Thomas Wiesel et Marina Rollman.

En 1995, il fonde la société Yaka Production avec Alain Monnet et Gérard Mermet.

Il va participer à la création de nombreux personnages. Et notamment, en 1993, celui de la mythique Marie-Thérèse Porchet avec Joseph Gorgoni (qui l'incarne à la scène). Ce n'est que le début d'une longue carrière.

Dès 1990, il reprend la Revue à Genève . Une équipe forte de nombreux corps de métiers de l'art du spectacle. Au total, Pierre dirigera quinze éditions, entre 1990 et 2017.

Pitre à l'école et dans la vie, les devants de la scène ne l'intéressent pourtant pas. Ce qui l'anime, ce sont les coulisses.

Dès ses dix-neuf ans, il participe à la deuxième édition de La Course autour du monde. Un jeu télévisé international mythique à l'époque, une version ancestrale de Pékin Express en somme.

Né à Versoix, dans le canton de Genève, le 5 décembre 1960, Pierre Naftule a chamboulé les scènes de Suisse . Il laisse derrière lui un héritage culturel impressionnant. Samedi soir, la maladie est venue éteindre celui qui était à la fois écrivain, producteur et metteur en scène.

Producteur, écrivain et metteur en scène suisse, Pierre Naftule, est décédé ce 19 mars dans la soirée. Il a marqué l'histoire des arts et de la scène, en créant notamment le personnage mythique de Marie-Thérèse Porchet. Aperçu de son parcours.

