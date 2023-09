Primes maladie 2024: quelques conseils pour changer d'assureur

Pour les complémentaires, les délais de résiliation diffèrent généralement et sont contenus dans les dispositions générales du contrat. (ats)

L'OFSP recommande d'adresser sa lettre de résiliation en recommandé ou en courrier A Plus (suivi électronique des envois).

Le délai pour l'annonce du changement auprès de la caisse maladie est fixé au 30 novembre. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), dans un fascicule, conseille d'effectuer la démarche au plus tard quinze jours avant l'échéance et de s'annoncer dans le même temps auprès de la nouvelle caisse.

Si les assurés changent par exemple de prestataire d'assurance maladie et choisissent le modèle d'assurance le plus avantageux, ils peuvent amortir quelque peu le «choc», avertit par exemple le service suisse de comparaison en ligne Moneyland.ch.

Selon les experts, les ménages peuvent atténuer l'augmentation attendue des primes d'assurance maladie. Il serait possible d'économiser «des centaines de francs par mois».

