Primes: ce calcul le prouve, vous allez payer encore plus cher qu'annoncé

Modèle standard contre alternatif?

- Le modèle standard est le plus complet, et aussi le plus cher: il donne accès le plus facilement à toutes les prestations. Avec ce modèle, on peut prendre rendez-vous chez le médecin de son choix sans restriction

- Les modèles alternatifs posent des barrières supplémentaires à l'accès aux soins. Certains imposent de passer d'abord par son médecin de famille qui oriente ensuite le patient vers d'autres soins. D'autres imposent de téléphoner à un numéro avant de consulter et/ou de choisir un médecin sur une liste définie par l'assurance. Ces modèles sont meilleur marché que le modèle de base car ils permettent aux assurances de vérifier l'utilité des prestations et ainsi de limiter les visites non nécessaires chez le médecin.