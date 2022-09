Jusqu'à 9,5%: voici de combien les primes maladie vont augmenter dans votre canton

Alain Berset a annoncé ce mardi les primes d'assurance maladie pour 2023. Comme on s'y attendait, celles-ci vont augmenter.

Team watson Suivez-moi

C'est officiel: on va payer plus cher pour notre assurance maladie l'année prochaine. La prime moyenne va augmenter de 6,6% en 2023 et s'élèvera ainsi à 334,70 francs. C'est la plus forte hausse annoncée depuis 2010. Tous les cantons sont concernés par une hausse, qui varie entre 3,6% et 9,5%.

C'est ce qu'ont annoncé ce mardi le conseiller fédéral Alain Berset et Anne Lévy, directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

De grandes différences sont observées selon les cantons: la hausse la plus forte est enregistrée à Neuchâtel (9,5%), la plus faible à Bâle-Ville (3,9%). Voici la hausse par canton romand:

Vaud: +6,1%

Genève: +4,7%

Neuchâtel: +9,5%

Fribourg: +7,3%

Jura: +7,9%

Valais: +5,8%

Cette hausse était attendue. Verena Nold, directrice de Santésuisse, avait affirmé qu'une «hausse moyenne des primes d'assurance maladie de 10% serait nécessaire pour couvrir les coûts». Une étude du cabinet de conseil Accenture publiée en août estimait de son côté à au moins 5,4% le besoin de rattrapage.

«Cette hausse est naturellement difficile, désagréable, il n'y a pas d'autres mots» Alain Berset

Ce mardi, Alain Berset a annoncé les primes maladie pour 2023. Image: sda

L'impact de la pandémie

Les primes maladie sont le reflet des coûts de la santé. La pandémie de Covid-19 a eu un impact énorme sur ceux-ci, a expliqué Alain Berset. Elle a généré des coûts directs, à la charge des assureurs:

Quelque 500 à 600 millions pour les traitements des patients hospitalisés;

264 millions pour la vaccination.

A cela s'ajoutent des coûts indirects, par exemple les interventions médicales reportées, qui ont décollé dès le deuxième semestre de 2021.

Coûts en hausse depuis 26 ans

L'augmentation des coûts annoncée ce mardi s'inscrit dans une tendance en cours depuis de nombreux années, 26 plus précisément. En effet, les primes augmentent constamment depuis l'introduction de la loi sur l'assurance maladie (LAMal), en 1996.

Seules deux années ont été marquées par une baisse: 2008 et 2022. Cette année, les primes moyennes ont baissé de 0,2% par rapport à 2021. (avec ats)

Développement suit