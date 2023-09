Le ministre de la Santé Alain Berset va annoncer les primes maladie pour la dernière fois. Image: KEYSTONE

Primes maladie: tout savoir sur la hausse annoncée pour 2024

Ce mardi 26 septembre, les autorités annonceront les primes maladie pour l'année prochaine. Les prévisions tablent sur une nouvelle hausse. Si c'est le cas, elle sera la dernière d'une longue liste. Retour en graphiques.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les annonces alarmistes se succèdent sans répit. De toutes parts, on prédit une nouvelle et douloureuse hausse des primes maladie pour 2024. Le moment de la vérité est enfin arrivé: ce mardi 26 septembre, l'Office fédéral de la Santé publique (OFSP) communiquera les tarifs pour l'année prochaine.

En attendant ce moment fatidique, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'évolution des primes maladie.

Que disent les prévisions?

Comme écrit plus haut, les prévisions pour 2024 ne sont pas bonnes. L'OFSP lui-même avait fait savoir qu'il s'attendait à une augmentation importante. Tout comme la faîtière des assureurs, Santésuisse, qui estime que les caisses maladie ne pourront pas éviter une augmentation des primes «supérieure à la moyenne».

Selon le comparateur en ligne Comparis, la prime moyenne devrait augmenter de 6% par rapport à 2023. Chez certaines caisses, la hausse pourrait pourtant dépasser 10%. La plateforme Bonus.ch avance un chiffre similaire: une augmentation moyenne de 7 à 8%, avec des pics à 12% en fonction des assureurs.

Coûts de la santé en hausse

Une chose est sûre: les coûts de la santé ont nettement augmenté au cours de la première moitié de 2023. Pendant les six premiers mois de l'année, les assureurs ont déboursé 19,8 milliards de francs, ce qui correspond à une hausse de 7,9% par rapport à la même période de 2022.

Cela pourrait se refléter dans l'évolution des primes pour l'année prochaine. En clair: plus les coûts ont grimpé, plus les primes pourraient augmenter. La situation par canton donne l'image suivante:

Pour couvrir cette hausse des coûts, les primes devraient augmenter de 8 à 9% l'an prochain, estime Santésuisse.

Une hausse constante

Si ces prévisions se réalisent, il s'agirait de la deuxième hausse importante en l'espace de deux ans. En 2023 déjà, la prime moyenne a augmenté de 6,6% par rapport à l'année précédente. C'était la plus forte augmentation depuis 2010.

Si l'on se réfère aux estimations de Comparis et Bonus, la hausse devrait, toutefois, se situer au-dessous des valeurs records enregistrées en 2002 et 2003, quand la prime moyenne avait grimpé de 9%.

Quoi qu'il en soit, ces dernières 20 années, la tendance a presque toujours été à la hausse. Depuis l'introduction de la loi sur l'assurance maladie (LAMal) en 1996, les primes ont diminué en deux occasions seulement.

Des primes qui ne cessent de grimper

La prime moyenne pour l'année prochaine a donc de très fortes chances d'être la plus élevée jamais enregistrée. C'est actuellement déjà le cas: cette année, la prime moyenne se situe à 334,70 francs, contre 315,3 en 2022.

Il s'agit d'une tendance de long cours. En 1996, un citoyen suisse payait en moyenne 128,2 francs par mois. Cette année, il en paye 334,70. Il s'agit d'une hausse de 161%.

La situation par canton

De grandes différences subsistent au niveau cantonal. Cette année, Bâle-Ville trône en tête du classement (426,4 francs), alors qu'Appenzell Rhodes-Intérieur est le canton où les primes moyennes sont les moins chères (233,2 francs).

Chez les Romands, ce sont Genève et Neuchâtel à figurer dans les premières places du classement. Dans le canton du bout du lac, la prime moyenne dépasse la barre des 400 francs en termes absolus, bien que la hausse ait été plus faible qu'ailleurs (+4,7%).

La hausse la plus haute s'est produite à Neuchâtel, où les coûts ont bondi de 9,5%. A Fribourg et dans le Jura également, l'augmentation dépasse la moyenne nationale, +7,3% et +7,9% respectivement.

Des raisons qui font débat

Plusieurs explications sont avancées pour justifier la hausse annoncée, mais elles ne font pas l'unanimité. Comparis pointe par exemple du doigt l’OFSP, accusé d'avoir contraint les caisses maladie à réduire leurs réserves. «Par conséquent, nombre d’entre elles manquent maintenant d’un matelas financier pour amortir les fluctuations des coûts», explique le comparateur dans un communiqué.

Santésuisse estime également que les caisses maladie ne pourront pas «freiner la hausse en raison de la réduction des réserves voulue par le monde politique».

Dans une interview accordée à 20 Minuten, la directrice de Santésuisse ajoute que les coûts des médicaments, des traitements hospitaliers et médicaux, des soins à domicile et des établissements médico-sociaux pèsent de plus en plus lourd dans l'assurance de base. Elle évoque également la hausse des coûts liée à la physiothérapie. Les représentants de cette discipline, ainsi que l'association faîtière des hôpitaux, contestent pourtant son analyse.