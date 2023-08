Sondage

Etes-vous pour ou contre la suppression de la caisse maladie obligatoire?

Dès 2024, les primes d'assurance maladie vont augmenter en Suisse. Les partis politiques ont déjà soumis leurs propositions de réforme. Quel est votre avis sur la question? Sondage.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Suisse»

L'année prochaine, les Suisses devront mettre la main à la poche pour payer leur assurance maladie. En effet, dès 2024, les primes maladie augmenteront de 6 à 10%. Et à l'approche des élections fédérales, les partis politiques proposent déjà des propositions de réforme et de réduction des coûts. Quelques exemple:

La conseillère d’Etat zurichoise en charge de la Santé, Natalie Rickli, a par exemple émis l'idée provocante de la suppression pure et simple de l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse maladie.

La conseillère nationale Verte, Manuea Weichelt, a quant à elle, demandé que le montant des primes dépende du revenu.

De son côté, le Parti socialiste veut à nouveau lancer une initiative en faveur d'une caisse unique.

Et vous? Que pensez-vous de ces propositions? Et quel est votre avis sur la question? On veut tout savoir!



👉 CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SONDAGE 👈