L'encaveur Cédric Flaction aurait acquis plus de 730 000 litres de vins espagnols et quelque 130 000 litres de vins schaffhousois.

Cet encaveur aurait rendu valaisan du vin qui ne l'était pas

L'encaveur Cédric Flaction fait face au Tribunal cantonal valaisan ce mardi. Il est jugé en appel pour une fraude à l'AOC Valais.

Accusé de fraude à l'AOC Valais, Cédric Flaction comparaît mardi en appel devant le Tribunal cantonal valaisan. En septembre 2024, l'encaveur avait écopé de 42 mois de prison ferme, jugé coupable d'avoir vendu illégalement des centaines de milliers de litres. En première instance, Cédric Flaction avait été condamné pour «escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et instigation à faux dans les titres.»

Pour le Tribunal du district de Sion, l'encaveur avait acquis, entre 2009 et 2016, plus de 730 000 litres de vins espagnols et quelque 130 000 litres de vins schaffhousois en provenance de deux sociétés alémaniques. Des achats qu'il a maquillés en intégrant dans sa comptabilité des fausses factures couvrant des prestations en cave, de mise en bouteilles ou du conseil.

Certains faits admis

La partie plaignante – l'Etat du Valais – et le Ministère public avaient demandé cinq ans de prison ferme. La longueur de la procédure, les excuses du quinquagénaire envers les viticulteurs trompés et un casier judiciaire jusque-là vierge avaient partiellement joué en sa faveur. L'accusé avait également été condamné à rembourser une somme de 1,94 million de francs, sous forme d'une créance compensatrice.

Pour assurer l'adéquation des stocks et pouvoir écouler ces vins, l'homme avait produit 52 fausses factures ou écritures, au nom de caves valaisannes, qui lui auraient livré des vins AOC Valais. Si ces livraisons n'ont jamais eu lieu, elles ont permis à l'encaveur de rendre valaisan un vin qui ne l'était pas.

Durant son procès, le prévenu avait admis avoir établi de fausses factures et reconnu avoir commercialisé du vin valaisan hors quota sous le label AOC Valais. Mais il avait nié avoir vendu du vin schaffhousois ou étranger sous ladite appellation. (jzs/ats)