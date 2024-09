Primes maladie 2025: changer de caisse coûte cher au système

C'est désormais Elisabeth Baume-Schneider qui vient annoncer les mauvaises nouvelles concernant les primes d'assurance-maladie. keystone / montage

Pourquoi changer de caisse maladie coûte cher au système

Chaque année, c'est la même rengaine. Les primes augmentent et de nombreux Suisses changent de caisse. Mais n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied? Cela coûte une fortune au système de santé.

C'est reparti pour un tour: chaque année en septembre, le Conseil fédéral vient annoncer une hausse des primes d'assurance-maladie. Celles de 2025 n'échappent pas à la (triste) règle. Vous avez même peut-être décidé, comme un tiers des Suisses, de changer de caisse pour soulager votre porte-monnaie.

En 2023, lors de sa dernière conférence de presse annonçant l'augmentation des primes, Alain Berset rappelait que, cette année-là, «un nombre d'assurés supérieur à la moyenne a réduit ses primes, en changeant de caisse ou en optant pour une franchise plus élevée». Puis:

«La conséquence est simple: les recettes des caisses ont été moins élevées qu'attendu et cela se répercute sur les primes» Alain Berset

Et oui, changer de caisse coûte de l'argent à celles-ci. Un tiers des Suisses qui décide de partir chez un concurrent, c'est pas loin d'1,7 milliard de francs partis en fumée, soit 5% du prix des dépenses de santé en Suisse. Un paradoxe également évoqué par Thomas Christen, directeur suppléant de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui expliquait que «les nombreux changements de caisse-maladie brouillent en partie les prévisions».

Les autorités n'ont toutefois pas toutes le même avis sur la question: le Département vaudois de la santé et de l'action sociale (DSAS) encourage «vivement la population à optimiser ses primes». Alors, qui croire?

Choisir parmi les cinq meilleures caisses

Alors, changer de caisse maladie chaque année, est-ce vraiment une bonne idée? Ou nos économies individuelles sont-elles dommageables à la collectivité sur le long terme? Contacté, l'expert en assurances maladie auprès de Comparis, Felix Schneuwly, assure que l'opération en vaut la chandelle: «Si la concurrence entre les assurances est bonne, la différence entre les primes diminue, c'est normal. C'est la preuve que cela fonctionne.» Il précise:

«Les assurés cherchent les caisses les meilleures marché, mais aussi la qualité du service» Felix Schneuwly

Il donne son propre exemple: «Depuis 1996 et l'introduction de la Lamal, j'ai changé quatre fois de caisses. Je compare l'augmentation des primes chaque année et je suis sensible à la qualité.» Et il dévoile même sa méthode:

«Je reste dans une des cinq caisses les meilleures marchés du pays. Si elle en sort, je change. Une des cinq a forcément un service de qualité» Felix Schneuwly

Il n'empêche: tous ces changements administratifs lourds et stressant pour gagner 20 ou 30 francs par mois, cela en vaut-il le coup? Felix Schneuwly balaie cet argumentaire par un exemple personnel:

«Il y a deux ans, ma prime a augmenté de 65 francs par mois» Felix Schneuwly

Soit pas loin de 800 francs à l'année. Il ironise: «Ma femme n'a pas quitté sa caisse, elle est restée. Tout cela reste une décision individuelle.»

«Si les gens changent de caisse ou optimisent leur franchise au sein de la même caisse, le volume de primes de l'assureur va diminuer», assure l'expert, qui précise d'ailleurs que «l'OFSP a approuvé ces primes et ce calcul d'optimisation devrait être inclus».

