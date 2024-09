La ministre de la Santé Elisabeth Baume-Schneider a annoncé les primes maladie pour la première fois. Image: KEYSTONE

Tout savoir sur la hausse des primes maladie en 2025

L'annonce tant attendue est tombée ce jeudi après-midi: l'année prochaine, les primes maladie vont augmenter de 6% en moyenne. Le point en graphiques.

Elisabeth Baume-Schneider l'a elle-même reconnu, au moment d'annoncer les primes maladie pour l'année prochaine: «Je ne surprendrai personne en précisant d'emblée que les coûts vont augmenter», a-t-elle déclaré ce jeudi après-midi devant les médias, à Berne.

Concrètement, la prime mensuelle moyenne atteindra 378,70 francs en 2025, tous assurés confondus, marquant ainsi une hausse de 6%. Il est important de souligner que la prime moyenne pour les adultes est plus élevée, elle se montera à 449,20 francs; dans cet article, nous nous référons toujours à la valeur pour tous les assurés.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle hausse.

La situation par canton

Tous les cantons ne sont pas à égalité, au contraire. Les coûts varient en effet largement en fonction de la région. Une fois de plus, les Genevois sont les plus mal lotis: dans le canton du bout du lac, la prime moyenne atteindra 477,5 francs en 2025. Le Tessin et Bâle-Ville complètent le podium, avec des valeurs dépassant les 450 francs.



On retrouve également dans la partie haute du classement les cantons de Neuchâtel, de Vaud et du Jura, qui se classent quatrième, sixième et septième, respectivement. La prime moyenne y sera supérieure à 400 francs l'année prochaine.

A l'autre bout du classement, on retrouve Appenzell Rhodes-Intérieures, où la prime s'élèvera à 257,8 francs par mois – soit 220 francs de mois par rapport à Genève. Plusieurs cantons de Suisse centrale affichent également des valeurs modérées.

Concernant la hausse la plus élevée, c'est le Tessin qui affiche la valeur la plus élevée. Dans le canton italophone, la prime va augmenter de plus de 10% l'année prochaine. Glaris (+9,2%) et le Jura (+8,9%) ont également enregistré une envolée importante des coûts.

Des hausses régulières

L'augmentation annoncée, ce mardi, est moins importante par rapport à celle communiquée l'année dernière (+8,7%), mais s'ajoute à une longue liste de hausses plus ou moins marquées.

En effet, depuis l'introduction de la Loi sur l'assurance maladie (LAMal), en 1996, les primes n'ont fait que monter, année après année. Les coûts n'ont diminué que deux fois en près de 30 ans, en 2008 et en 2022.

Des primes qui ne cessent de grimper

La prime moyenne pour l'année prochaine sera donc la plus élevée jamais enregistrée. Elle succède à une autre valeur record: cette année, la prime moyenne se situe à 359,5 francs, contre 334,7 en 2023.

Il s'agit d'une tendance de long cours. En 1996, un citoyen suisse payait en moyenne 128,2 francs par mois. Cette année, il en paye 378,70. Il s'agit d'une hausse de 195%.