Il s'est passé un truc incroyable en Suisse que personne n'a vu

Lorsque ce vent solaire atteint l'atmosphère terrestre, les particules chargées sont déviées par le champ magnétique de la Terre et dirigées vers les régions polaires. Elles entrent ensuite en collision avec les gaz de l'atmosphère, principalement l'oxygène et l'azote. Ce phénomène libère de l'énergie et de la lumière. Plus les vents solaires sont forts, plus les aurores boréales sont visibles loin dans le sud de l'hémisphère nord. La couleur des aurores boréales dépend du type de particules de gaz avec lesquelles les particules chargées entrent en collision ainsi que de l'altitude à laquelle ces interactions se produisent.

Les aurores boréales, aussi appelées «aurores polaires», sont le résultat d'une interaction entre des particules chargées provenant de l'espace et de l'atmosphère terrestre. Elles sont déclenchées par ce que l'on appelle le vent solaire, qui se compose de particules chargées, principalement des électrons et des protons, éjectés par le soleil.

Cet appareil suisse était l'une des armes favorites de la CIA

En 1960, on voit apparaître sur le marché un appareil photo inhabituel: le «Tessina», fabriqué à Granges. Il s'agit, à l’époque, du plus petit 35 mm du monde. Sans grand succès commercial, il est néanmoins très apprécié de services secrets comme la CIA et la Stasi.

De nos jours, quand on effectue des recherches sur le Tessina, on tombe sur une photo de cet appareil sur le site de la CIA: les services secrets américains utilisaient en effet cet appareil. Il en va de même pour le renseignement australien. Mais c’est la Stasi, le service de «sécurité d’Etat» de la RDA, qui fit preuve du plus d’enthousiasme. Cet appareil photo fabriqué en Suisse est aujourd’hui exposé dans une vitrine du Musée de la Stasi, sur la Normannenstrasse à Berlin. De plus, les archives de la Stasi contiennent des dizaines de documents montrant les travestissements du petit objet venu de Suisse.