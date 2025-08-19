beau temps27°
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

Les feux en plein air interdits dès mardi en Valais

Un helicoptere de la compagnie Air Zermatt, verse de l&#039;eau pour eteindre les foyers dans la foret au-dessus des communes de Bitsch et Ried-Moerel le jeudi 20 juillet 2023 depuis Moerel Filet. Six ...
Les feux de forêt de Bitsch en 2023 sont encore dans les mémoires de la population valaisanne et helvétique.Keystone

Les feux en plein air interdits dès mardi en Valais

Les autorités valaisannes interdisent les feux en plein air sur tout le territoire. La canicule est passée par-là et rendant la nature fébrile.
19.08.2025, 12:1519.08.2025, 12:28
Plus de «Suisse»

Le Valais annonce une interdiction générale et immédiate d'allumer des feux en plein air. En cause: le danger d'incendie très important dans la majorité des régions du canton.

Mardi, le canton du Valais expliquait dans un communiqué:

«La fin de la canicule cette semaine et les quelques précipitations attendues ne permettront pas d'améliorer la situation générale»

L'interdiction d'allumer du feu en plein air entre en vigueur sur tout le territoire cantonal.

Notre enquête sur les feux de forêt en Valais

Le Valais se prépare à de gros incendies: «ça ne va pas s'améliorer»

Les grillades restent néanmoins autorisées dans les espaces privés en zone urbaine et sous certaines conditions. Les grills doivent être posés sur une base non inflammable telle qu'un socle en béton ou un dallage de pierre, et à plus de dix mètres d'une surface ou de végétation inflammable. Chaque personne est responsable de son installation.

Trois jours de pluie pour changer la situation

Seule une pluie persistante (30mm/m2) d'au moins trois jours pourrait changer la situation, précisent les autorités valaisannes. Les épisodes pluvieux de courte durée et les orages n'ont que très peu d'impact.

La population est priée de suivre les consignes des autorités compétentes, qui communiqueront en cas de modification notable des conditions environnementales. Pour rappel, en cas d'incendie, il s'agit d'alarmer le 118. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à Berne
de Team watson
15
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
de Alberto Silini
6
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
L'incendie au-dessus de Bitsch, dans le Haut-Valais
1 / 14
L'incendie au-dessus de Bitsch, dans le Haut-Valais
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
2
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
3
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
La police vaudoise arrête trois Français braquant une armurerie
Une tentative de cambriolage a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Yverdon-les-Bains. Trois braqueurs de nationalité française ont été arrêtés à l'issue d'une course-poursuite, lors de laquelle la police a fait usage de ses armes.
Trois Français de 17 à 19 ans ont tenté de cambrioler une armurerie tôt dimanche à Yverdon-les-Bains (VD). Ils ont été arrêtés à l'issue d'une course-poursuite durant laquelle un policier a tiré des coups de feu en direction de leur véhicule. Personne n'a été blessé.
L’article