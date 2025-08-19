Les feux en plein air interdits dès mardi en Valais

Les feux de forêt de Bitsch en 2023 sont encore dans les mémoires de la population valaisanne et helvétique.Keystone
Les autorités valaisannes interdisent les feux en plein air sur tout le territoire. La canicule est passée par-là et rendant la nature fébrile.
Le Valais annonce une interdiction générale et immédiate d'allumer des feux en plein air. En cause: le danger d'incendie très important dans la majorité des régions du canton.
Mardi, le canton du Valais expliquait dans un communiqué:
«La fin de la canicule cette semaine et les quelques précipitations attendues ne permettront pas d'améliorer la situation générale»
L'interdiction d'allumer du feu en plein air entre en vigueur sur tout le territoire cantonal.
Les grillades restent néanmoins autorisées dans les espaces privés en zone urbaine et sous certaines conditions. Les grills doivent être posés sur une base non inflammable telle qu'un socle en béton ou un dallage de pierre, et à plus de dix mètres d'une surface ou de végétation inflammable. Chaque personne est responsable de son installation.
Trois jours de pluie pour changer la situation
Seule une pluie persistante (30mm/m2) d'au moins trois jours pourrait changer la situation, précisent les autorités valaisannes. Les épisodes pluvieux de courte durée et les orages n'ont que très peu d'impact.
La population est priée de suivre les consignes des autorités compétentes, qui communiqueront en cas de modification notable des conditions environnementales. Pour rappel, en cas d'incendie, il s'agit d'alarmer le 118. (ats)
