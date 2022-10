Tout savoir sur la prochaine éclipse solaire en Suisse (c'est bientôt)

L'éclipse partielle du Soleil sera aussi visible en Suisse. Image: Shutterstock

Le 25 octobre prochain aura lieu la 16e éclipse solaire du 21e siècle. Mais pourquoi est-elle si spéciale? Elle aura lieu en milieu de journée et sera visible depuis la Suisse et presque tous les continents.

Qu'est-ce qu'une éclipse partielle solaire?

Reprenons les bases, une éclipse solaire a lieu lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Quand l'alignement entre les trois astres est parfait, on parle d'éclipse totale. Lorsqu'il ne l'est pas et que la lune passe un peu trop en dessous ou au-dessus de l'alignement de la Terre et du Soleil, on parle alors d'éclipse partielle. C'est ce qui se passera le 25 octobre 2022.

Eclipse lunaire vs éclipse solaire Pour rappel, une éclipse solaire a lieu quand la Lune se positionne entre le Soleil et la Terre. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune.

D'où l'éclipse partielle du Soleil sera-t-elle visible?

Cette éclipse partielle du Soleil sera visible de l'Europe à l'Afrique du Nord, en passant par l'Asie. Comme le rappelle le média spécialisé stelvision, l’éclipse partielle du Soleil du 25 octobre 2022 commencera aux aurores, pour se lever entre le Groenland et l’Islande, et progressera ensuite en direction de l’Europe où presque tous les pays pourront l'observer. Seuls le Portugal et le sud de l'Espagne n'auront pas cette chance. L'éclipse partielle du soleil terminera son chemin en Inde, sur l’ouest de la Chine et le centre de la Russie.

En France, la Lune ne masquera que 2,8% de la surface du Soleil à Biarritz tandis que dans le nord des pays scandinaves, l’occultation du Soleil atteindra au moins 60%. A Genève, ce phénomène atteindra les 14%.

A quelle heure aura lieu l'éclipse partielle du Soleil?

Cette éclipse se produira en pleine journée. A Genève par exemple, l'éclipse partielle commencera à 11h17, pour atteindre son maximum à 12h09, et se terminer à 13h02. Il faudra observer le ciel aux environs des mêmes heures pour la ville de Lausanne.

A Paris, l'éclipse partielle du Soleil aura lieu sensiblement plus tôt: il faudra lever les yeux au ciel dès 11h12, elle atteindra son pic à 12h02 et se terminera à 12h54.

Que pourrons-nous observer lors de cette éclipse?

Un coup d'œil toutes les dix minutes environ vous permettra de voir l'avancée de l'éclipse. La Lune recouvrira progressivement le Soleil, sans pour autant l'occulter totalement. Ce phénomène se réalise généralement en plusieurs étapes, que voici:

Rappelons que cette éclipse sera partielle et non totale. Image: Shutterstock

Comment observer l'éclipse partielle du Soleil?

Afin de profiter au mieux de cette éclipse partielle du soleil, il est fortement conseillé de vous équiper de lunettes spéciales afin de protéger vos yeux. Selon le média spécialisé stelvision, si vous disposez d’une paire de jumelles ou d’un télescope, il faudra l'équiper de filtres spéciaux à placer à l’avant de l’optique.

Il s'est possible d'acheter des lunettes pour l'éclipse solaire dans les pharmacies ou dans des magasins spécialisés.