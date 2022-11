L'automne, c'est la saison des cambriolages et voici comment éviter le pire

Avec l'arrivée de l'automne, les jours raccourcissent et les malfrats peuvent ainsi opérer dans la pénombre tranquillement. En cette saison des cambriolages, on vous explique comment vous protégez au mieux.

Lundi, les polices de Suisse ont lancé une campagne visant à informer la population des bons gestes à avoir afin d'éviter les cambriolages et entrées par effractions dans le domicile.

Pourquoi les cambriolages augmentent en automne?

Depuis 2015, la Journée nationale de prévention contre les cambriolages a lieu le lundi qui suit le passage à l’heure d’hiver. Cette date n'a pas été choisie au hasard, car la nuit tombe plus tôt et les cambrioleurs peuvent ainsi tenter d'entrer chez vous par effraction en toute sécurité.

En effet, les cambrioleurs distinguent ainsi plus facilement s'il y a une présence dans les maisons ou les appartements. Par conséquent, selon les autorités, on constate une augmentation des faits de cambriolages «du crépuscule» commis dans des lieux privés, entre le mois de septembre et le mois de mars.

En Suisse, combien de cambriolages ont lieu chaque année?

Bien que les statistiques soient en net recul, «le phénomène reste d'actualité», peut-on lire sur le communiqué. Et pour cause, en 2021, Genève comptabilisait 3039 faits de cambriolages, par exemple.

Selon Sécurité et habitat Suisse, pas moins de 63 habitations, en moyenne, sont l’objet d’une effraction et 24 d’un vol par introduction clandestine, en Suisse chaque jour. En bref, chaque jour, des voleurs pénètrent dans un appartement ou dans une maison par divers moyens d'accès:

Par une fenêtre.

Par la porte.

Par le rez-de-chaussée.

Par la cave.

Par le balcon, le jardin ou la terrasse.

Quels sont les bons réflexes à avoir?

Avec cette campagne, les autorités souhaitent sensibiliser et rappeler quels sont les bons gestes à avoir afin de prévenir au.mieux les cambriolages au sein de votre logement.

La police rappelle donc les mesures suivantes:

Fermez les portes, les fenêtres et les autres accès, même lors d’absences de courte durée.

Placez vos valeurs en lieu sûr et évitez de les garder en évidence.

Simulez une présence en laissant la télévision, la radio ou une lumière allumée par exemple.

Avisez vos voisins lors d’absences prolongées afin qu'ils puissent veiller sur votre domicile.

Si vous constatez un comportement suspect, appelez sans délai le 117.

Mais aussi, n'hésitez pas à demander conseil ainsi qu'à vous informer. De nombreux corps de police, mais aussi des entreprises privées, disposent de conseillers compétents en matière de sécurité. (sia)