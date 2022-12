Les longues files d'attente aux contrôles de sécurité pourraient bientôt appartenir au passé. image: KEYSTONE

Cette innovation pourrait rendre vos voyages en avion beaucoup plus agréables

Les contrôles de sécurité des aéroports, parfois laborieux, pourraient être bientôt facilités grâce à de tous nouveaux scanners. Plusieurs villes, dont Zurich, sont déjà convaincues par cette technologie.

Juliette Baur Suivez-moi

A l'aéroport, la principale activité des passagers consiste à une chose: attendre. Que ce soit à l'embarquement, à la remise des bagages ou au contrôle d'identité et de sécurité. Toutefois, de nouveaux scanners pourraient rendre le contrôle de sécurité beaucoup plus rapide et agréable.

De plus en plus de scanners dans les aéroports

Actuellement, le terme de «tomographie assistée par ordinateur (CT)» est surtout utilisé dans le contexte médical. Mais les scanners de ce type sont de plus en plus utilisés pour les contrôles de sécurité dans les aéroports. A Munich et Amsterdam, le personnel travaille déjà avec ces scanners. Les aéroports de Londres et de Dublin sont en train d'adopter cette nouvelle technologie.

Comment fonctionnent-ils?

La technologie du scanner permet de passer au crible les bagages à main. Les scanners CT sont beaucoup plus rapides que ceux utilisés jusqu'à présent.

Contrairement aux appareils qui sont actuellement encore en service dans de nombreux endroits, qui ne prennent que quelques images de surveillance, le scanner CT peut prendre des centaines de clichés du bagage en même temps.

Le personnel de sécurité peut alors contrôler à l'écran des vues en trois dimensions, ce qui permet d'examiner le contenu du sac par couches successives. Grâce aux algorithmes sophistiqués utilisés par la technologie CT, il est également possible de détecter des explosifs.

Cela signifie que les passagers ne devront dorénavant plus sortir péniblement les liquides et les appareils électroniques de leur poche. En théorie, il serait alors possible que vous n'ayez même plus à vider votre bouteille d'eau avant de passer le contrôle de sécurité. La file d'attente s'en retrouvera donc non seulement raccourcie, mais aussi plus confortable.

Bientôt des installations d'essai à l'aéroport de Zurich

Le service de presse de l'aéroport de Zurich AG a indiqué à watson qu'il flirtait avec la nouvelle technologie CT depuis 2019 déjà. La crise du Covid-19 a toutefois contrarié les plans des planificateurs. Les travaux ont repris depuis. L'aéroport de Zurich se montre optimiste:

«Actuellement, l'étude de projet est en cours et nous pensons pouvoir lancer l'appel d'offres pour les installations de test l'année prochaine»

On ignore pour l'instant combien d'appareils seront achetés et le coût de l'ensemble du changement.