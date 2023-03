Voici comment Swiss va améliorer le confort de ses avions

La compagnie aérienne suisse a réalisé de gros bénéfices, ce qui lui permet d'acheter de nouveaux avions - avec de nombreuses nouveautés du point de vue des passagers. Coût des changements: 500 millions de francs.

Benjamin Weinmann / ch media

La pandémie est terminée pour Swiss. Alors que la filiale de Lufthansa a enregistré une perte d'environ un milliard de francs suisses au cours des années 2020 et 2021, elle a réalisé à nouveau un bénéfice substantiel de 456 millions de francs l'année dernière.

Le directeur général de Swiss, Dieter Vranckx, souhaite réinvestir cet argent. Il a déjà annoncé que la compagnie aérienne recevrait cinq nouveaux avions long-courriers de type A350 d'Airbus à partir de 2025.

Porte coulissante et penderie: le luxe en première classe. Bild: zvg

Lors de la présentation des résultats financiers vendredi, Swiss a évoqué un nouveau concept de cabine qui devrait être disponible à partir de 2025. Il sera d'abord mis en œuvre à bord des A330, puis des nouveaux A350 et des Boeing 777.

Voici à quoi devrait ressembler la nouvelle Business Class de Swiss à partir de 2025. Bild: zvg

En première classe, il y aura désormais des suites avec lit double pour les personnes aisées. Lufthansa a également annoncé une telle innovation, ce qui a suscité des spéculations sur le fait que Swiss suivrait. Cependant, contrairement à l'ancien concept, le nouveau concept ne comprendra que quatre sièges de luxe au lieu de huit.

En première classe ainsi qu'en classe affaires, les passagers pourront par ailleurs régler la température de leur siège individuellement.

Près d'un mètre d'écart entre le siège avant et le siège arrière: plus d'espace en Premium Economy. Bild: zvg

Il devrait également y avoir des améliorations pour les passagers de la classe économique.

Plus d'espace entre les sièges et des écrans plus grands: la nouvelle classe économique de Swiss. Bild: zvg

Grâce à de nouveaux dossiers plus minces, l'espace entre les sièges sera légèrement plus grand. Vous disposerez d'environ 2,5 centimètres supplémentaires pour vos jambes. De plus, les écrans dans les sièges seront nettement plus grands.