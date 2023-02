Pourra-t-on bientôt se câliner chez Swiss?

Et ce n'était pas un cas isolé. «De temps en temps, on entend aussi parler de tels actes de la part des membres de l’équipage. Au-dessus des nuages, beaucoup de choses se passent!»

Selon le portail spécialisé Frankfurtflyer , le groupe Lufthansa n'est pas le premier à proposer cette idée de lit double. Qatar Airways et Singapore Airlines proposent déjà, dans certains de leurs avions, des sièges qui peuvent être transformés en lit double. Virgin Atlantic propose une formule similaire dans les premières classes, mais il ne s'agit pas d'un lit double à part entière. Reste à savoir à quoi cela ressemblera chez Lufthansa et Swiss.

Outre davantage de place et des écrans plus grands pour les passagers, le concept comprend une nouveauté particulière, comme le rapportent divers portails de la branche tels que Aerotelegraph en se référant aux indications de Lufthansa. La compagnie veut faire rêver ses passagers en couple. Elle propose une offre pour les personnes concernées sur son site Internet:

«C'est surtout en classe affaires et en première classe que le niveau de qualité sera encore plus élevé»

Les passagers devraient, en outre, bénéficier de quelques améliorations, du moins pour les plus aisés. C'est-à-dire ceux qui permettent à Swiss de dégager les plus grandes marges.

C’est par une petite porte située à l’arrière des entrepôts de la rue Emma-Krammacher, à Meyrin, qu’entrent les dons. Et c’est de là qu’ils partiront en Turquie. Peut-être. Rien n’est sûr. Des soucis en plus. L’aide, elle, arrive, abondante, débordante. Comme le cœur des femmes et des hommes occupés ce mercredi en milieu de matinée à trier, empaqueter, étiqueter la marchandise. Vêtements, chaussures, couvertures, produits d’hygiène, denrées non périssables. Assez pour remplir deux ou trois camions, quatre ou cinq, même, juge à vue de nez Oktay, l’un des bénévoles chargés de collecter ces offrandes.