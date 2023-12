Zurich aéroport a mis en place des capteurs pour compter les usagers de ses toilettes watson

L'aéroport de Zurich va espionner vos passages aux toilettes

Le plus grand aéroport suisse va désormais examiner minutieusement les passages aux toilettes de ses visiteurs. On vous explique pourquoi.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Parfois, on a envie de pester dans les toilettes. C'est le cas lorsque la propreté laisse à désirer. En effet, les toilettes publiques voient passer de nombreuses personnes et tout n'est pas toujours nickel. L'aéroport de Zurich l'a bien compris.

Afin d'améliorer la propreté de 300 de ses 800 installations de toilettes, le plus grand aéroport suisse installe des capteurs et des stations de feedback. Ces deux dispositifs ont des fonctions différentes. Avec le boîtier de feedback, les visiteurs des WC doivent pouvoir donner facilement leur avis en appuyant sur un bouton.

Il manque du papier toilette?

Le feedback ne doit pas se limiter à une évaluation abstraite sous forme de smiley pour savoir si l'expérience a été bonne ou mauvaise, mais doit aussi permettre d'obtenir des informations concrètes telles que «nettoyage nécessaire» ou «besoin de papier toilette ou de savon». «Nous pouvons ainsi agir de manière ciblée», explique Daniel Ammann, responsable du nettoyage à l'aéroport, dans un article publié sur les réseaux sociaux.

Et qu'en est-il des capteurs? Avec leur aide, l'aéroport veut compter la fréquence des visiteurs dans les installations de WC. En cas de forte fréquentation, il est ainsi possible d'organiser à court terme des nettoyages supplémentaires, écrit l'aéroport sur Linkedin. Et d'ajouter: «Les capteurs sont de simples capteurs de mouvement». Dans l'appel d'offres pour la solution technologique, l'aéroport avait formulé la fonction de manière encore plus concrète. Car il ne s'agit pas seulement de compter les entrées:

«Le séjour des visiteurs/visiteuses des toilettes à l'intérieur de l'installation sera suivi de manière anonyme» Aéroport de Zurich

Les passagers pourront transmettre leur feedback sur la propreté des toilettes ou le manque de savon

Les personnes en charge du nettoyage pourront rapidement répondre aux demandes et assurer un service optimal

Capteur dans les toilettes de Zurich aéroport pour compter le nombre de visiteurs

Enregistrer la durée des passages aux toilettes

La solution technologique coûte à l'aéroport 1,42 million de francs, comme l'a rapporté le Tages-Anzeiger en mai dernier, après la fin du processus d'appel d'offres.

Le système dit de «smart cleaning» permet à l'aéroport de mieux évaluer l'utilisation et le degré de pollution des installations. Grâce à cette meilleure base de données, le nettoyage devrait être plus efficace. Hormis la fréquence et la durée des passages au petit coin, aucune autre donnée n'est enregistrée.

Les capteurs sont installés au-dessus de l'entrée et détectent les mouvements, qui sont ensuite comptés.

«Seules des données de mouvement sont enregistrées, qui nous indiquent combien de personnes ont visité les toilettes» Elena Kuriger, porte-parole aéroport de Zurich

La porte-parole insiste:

«Aucune image ou vidéo n'est enregistrée, et il n'est pas non plus possible de tirer des conclusions sur les personnes»

Par ailleurs, des panneaux sont placées dans toutes les installations concernées pour signaler la présence des capteurs.

Traduit et adapté par Noëline Flippe