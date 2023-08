Opposés à ces allongements, les Verts ont annoncé après le débat avoir déjà déposé le référendum. Keystone

Les pistes de l'aéroport de Zurich pourraient s'allonger

Le parlement zurichois a approuvé lundi l'allongement de deux pistes de l'aéroport de Zurich. L'objectif est d'améliorer la sécurité et la stabilité des opérations aériennes. Les citoyens zurichois auront le dernier mot.

L'allongement a été accepté par 87 voix contre 83 et deux abstentions. Le PLR, l'UDC, le Centre et le PEV ont soutenu le projet alors que les Verts, les Vert'libéraux, le PS et la Liste alternative s'y sont opposés.

La décision du parlement est soumise au référendum facultatif, qui aboutit s'il est soutenu par 45 députés cantonaux. Sur le réseau social X (ex-Twitter), les Verts ont annoncé après le débat avoir déjà déposé le référendum, avec le soutien du PS et de la Liste alternative.

«Il y aura une votation populaire sur le prolongement des pistes» Les Verts zurichois

Le parlement a rejeté deux propositions de renvoi du dossier déposées par le PS et les Vert'libéraux, par 115 voix contre 61 et par 94 voix contre 82.

Argument de la sécurité mis en doute

Le débat a surtout porté sur la question de savoir si l'allongement des deux pistes servirait à augmenter le nombre de mouvements aériens ou s'il s'agissait avant tout d'une question de sécurité et de stabilité des opérations aériennes. Les opposants ont mis en doute l'argument de la sécurité. Ils estiment qu'avec l'allongement, l'aéroport veut créer les conditions nécessaires à une croissance future.

La capacité de l'aéroport ne sera pas augmentée avec l'allongement des pistes, affirment l'aéroport et le gouvernement zurichois. Pour la directrice du département de l'économie Carmen Walker Späh, l'allongement des pistes permettra de diminuer les retards, réduisant ainsi les nuisances sonores pendant la nuit, ce qui profitera à la population.

Echanges parfois musclés

Le débat a donné lieu à des échanges parfois musclés. Un député UDC a critiqué l'attitude des opposants qualifiés de «secte verte de fin du monde». Des élus opposés à l'allongement des pistes ont évoqué des «pots-de-vin» que des élus bourgeois auraient reçus de l'aéroport sous la forme de dons aux partis.

Le projet prévoit d'allonger la piste 28 de 400 mètres en direction de l'ouest et la piste 32 de 280 mètres en direction du nord. L'exploitation actuelle est considérée comme complexe, notamment parce que des pistes se croisent. (sda/ats)

